Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" сыграет с "Зиря"

27 Апреля 2026 09:44
29
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" сыграет с "Зиря"

В 29-м туре Мисли Премьер-лиги сегодня состоятся два матча. В первой встрече игрового дня "Туран Товуз" примет "Зиря".

Как сообщает İdman.Biz, стартовый свисток прозвучит в 18:00. Игра пройдет на городском стадионе Товуза.

Матч имеет важное значение в борьбе за верхние позиции турнирной таблицы.

На данный момент "Туран Товуз" с 55 очками занимает третье место. "Зиря", набравшая 45 баллов, располагается на четвертой строчке.

Для хозяев это шанс укрепиться в тройке лидеров, а для гостей — сократить отставание от прямого конкурента.

Мисли Премьер-лига
Третий круг, 29-й тур
27 апреля

18:00. "Туран Товуз" – "Зиря"

Судьи: Раван Гамзазаде, Акиф Амирели, Ширмамед Мамедов, Эльвин Байрамов
VAR: Фарид Гаджиев
AVAR: Теймур Теймуров
Инспектор судей: Зохраб Гадиев
Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов
Городской стадион Товуза

Новости по теме

Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" сыграет с "Карван-Евлахом"
09:56
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" сыграет с "Карван-Евлахом"

Лидер чемпионата принимает аутсайдера и может сделать еще один шаг к титулу

Виталий Вернидуб о разгромном поражении от "Карабаха": "Мы с ними на разных уровнях"
03:02
Чемпионат Азербайджана

Виталий Вернидуб о разгромном поражении от "Карабаха": "Мы с ними на разных уровнях"

Специалист также принес извинения болельщикам

Наставник "Карабаха": "Когда играешь против "Нефтчи", нет нужды дополнительно мотивировать футболистов"
00:28
Чемпионат Азербайджана

Наставник "Карабаха": "Когда играешь против "Нефтчи", нет нужды дополнительно мотивировать футболистов"

Гурбан Гурбанов прокомментировал победу в матче с бакинским клубом

Айхан Аббасов: "Сегодня мы добыли очень важную победу"
26 Апреля 23:46
Чемпионат Азербайджана

Айхан Аббасов: "Сегодня мы добыли очень важную победу"

Главный тренер "Шамахы" прокомменировал матч с "Кяпазом"
Матч между "Нефтчи" и "Карабахом" рассудит Турал Гурбанов
25 Апреля 23:54
Чемпионат Азербайджана

Матч между "Нефтчи" и "Карабахом" рассудит Турал Гурбанов

Встреча состоится уже завтра
Премьер-лига Азербайджана: "Габала" и "Араз-Нахчыван" разошлись миром - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Апреля 20:26
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Габала" и "Араз-Нахчыван" разошлись миром - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча проходила на городском стадионе Габалы

Самое читаемое

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО
26 Апреля 06:20
Бокс

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО

По факту случившегося начато расследование
Ниджат Абасов: "После успеха на чемпионата Европы вновь почувствовал драйв" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
24 Апреля 15:46
Шахматы

Ниджат Абасов: "После успеха на чемпионата Европы вновь почувствовал драйв" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Новоиспеченный вице-чемпион Европы поделился впечатлениями от недавнего первенства континента

Ислам Базарганов в финале Евро по борьбе, Гаджиев оспорит "бронзу" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Апреля 19:43
Борьба

Ислам Базарганов в финале Евро по борьбе, Гаджиев оспорит "бронзу" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Поединки за медали состоятся в субботу

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"
26 Апреля 14:58
Мировой футбол

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"

Английский клуб готов активировать отступные в размере 60 миллионов евро