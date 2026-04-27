Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" сыграет с "Зиря"

В 29-м туре Мисли Премьер-лиги сегодня состоятся два матча. В первой встрече игрового дня "Туран Товуз" примет "Зиря".
Как сообщает İdman.Biz, стартовый свисток прозвучит в 18:00. Игра пройдет на городском стадионе Товуза.
Матч имеет важное значение в борьбе за верхние позиции турнирной таблицы.
На данный момент "Туран Товуз" с 55 очками занимает третье место. "Зиря", набравшая 45 баллов, располагается на четвертой строчке.
Для хозяев это шанс укрепиться в тройке лидеров, а для гостей — сократить отставание от прямого конкурента.
Мисли Премьер-лига
Третий круг, 29-й тур
27 апреля
18:00. "Туран Товуз" – "Зиря"
Судьи: Раван Гамзазаде, Акиф Амирели, Ширмамед Мамедов, Эльвин Байрамов
VAR: Фарид Гаджиев
AVAR: Теймур Теймуров
Инспектор судей: Зохраб Гадиев
Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов
Городской стадион Товуза
