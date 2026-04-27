Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" сыграет с "Зиря"

В 29-м туре Мисли Премьер-лиги сегодня состоятся два матча. В первой встрече игрового дня "Туран Товуз" примет "Зиря".

Как сообщает İdman.Biz, стартовый свисток прозвучит в 18:00. Игра пройдет на городском стадионе Товуза.

Матч имеет важное значение в борьбе за верхние позиции турнирной таблицы.

На данный момент "Туран Товуз" с 55 очками занимает третье место. "Зиря", набравшая 45 баллов, располагается на четвертой строчке.

Для хозяев это шанс укрепиться в тройке лидеров, а для гостей — сократить отставание от прямого конкурента.

Мисли Премьер-лига

Третий круг, 29-й тур

27 апреля

18:00. "Туран Товуз" – "Зиря"

Судьи: Раван Гамзазаде, Акиф Амирели, Ширмамед Мамедов, Эльвин Байрамов

VAR: Фарид Гаджиев

AVAR: Теймур Теймуров

Инспектор судей: Зохраб Гадиев

Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов

Городской стадион Товуза

CEO ИМПУЛЬС:

Битва за топ-3: "Туран Товуз" принимает "Зиря" Жаркий матч в Товузе: третья команда лиги против четвертой

КАВЕР ДЛЯ НОВОСТИ:

