28 Апреля 2026
"Сумгайыт" установил антирекорд XXI века

28 Апреля 2026 11:49
"Сумгайыт" стал автором уникального антирекорда в чемпионате Азербайджана по футболу, чаще всех в XXI веке не реализуя пенальти за один сезон.

Как сообщает İdman.Biz, очередной промах случился в матче 29-го тура Мисли Премьер-лиги против "Имишли" (2:0). На этот раз с 11-метровой отметки не сумел отличиться Никола Нинкович. Таким образом, "Сумгайыт" не реализовал уже пять пенальти в сезоне-2025/26.

Всего команда получила восемь возможностей пробить с точки, но лишь три удара завершились голами. Это худший показатель среди всех клубов турнира в XXI веке. Ранее максимум составлял четыре незабитых пенальти за сезон.

До игры с "Имишли" "Сумгайыт" делил этот антирекорд с тремя командами, а теперь единолично вышел на первое место. Ранее подобный результат фиксировали "Шафа" в сезоне-2001/02, "Карабах" в сезоне-2020/21 и "Сабах" в сезоне-2022/23.

Новости по теме

Защитник "Сабаха": "Считаю решение судьи справедливым"
11:28
Чемпионат Азербайджана

Защитник "Сабаха": "Считаю решение судьи справедливым"

Тимотеуш Пухач прокомментировал удаление в матче с "Карван-Евлахом"
"Нефтчи" установил рекорд посещаемости, но был разгромлен
11:11
Чемпионат Азербайджана

"Нефтчи" установил рекорд посещаемости, но был разгромлен

Матч с "Карабахом" собрал максимальную аудиторию за 15 лет

"Сабах" одержал победу над "Карван-Евлахом"
27 Апреля 21:51
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" одержал победу над "Карван-Евлахом" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Гости завершили встречу вдевятером

Премьер-лига Азербайджана: ​"Туран Товуз" и "Зиря" сыграли вничью
27 Апреля 19:54
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: ​"Туран Товуз" и "Зиря" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Обе команды набрали по одному очку по итогам матча

"Сабах" сыграет с "Карван-Евлахом" без трех футболистов, еще один под вопросом
27 Апреля 18:04
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" сыграет с "Карван-Евлахом" без трех футболистов, еще один под вопросом

В клубе раскрыли кадровую ситуацию перед матчем 29-го тура

Защитник "Габалы": "Верим, что сохраним место в Премьер-лиге"
27 Апреля 17:04
Чемпионат Азербайджана

Защитник "Габалы": "Верим, что сохраним место в Премьер-лиге"

Айзек Амоа оценил ничью с "Араз-Нахчываном" и высказался о борьбе за выживание

Самое читаемое

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО
26 Апреля 06:20
Бокс

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО

По факту случившегося начато расследование
"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"
26 Апреля 14:58
Мировой футбол

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"

Английский клуб готов активировать отступные в размере 60 миллионов евро
"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" планирует расстаться с 12 игроками
26 Апреля 14:35
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" планирует расстаться с 12 игроками

Клуб намерен провести масштабную чистку состава