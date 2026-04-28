"Сумгайыт" установил антирекорд XXI века

"Сумгайыт" стал автором уникального антирекорда в чемпионате Азербайджана по футболу, чаще всех в XXI веке не реализуя пенальти за один сезон.

Как сообщает İdman.Biz, очередной промах случился в матче 29-го тура Мисли Премьер-лиги против "Имишли" (2:0). На этот раз с 11-метровой отметки не сумел отличиться Никола Нинкович. Таким образом, "Сумгайыт" не реализовал уже пять пенальти в сезоне-2025/26.

Всего команда получила восемь возможностей пробить с точки, но лишь три удара завершились голами. Это худший показатель среди всех клубов турнира в XXI веке. Ранее максимум составлял четыре незабитых пенальти за сезон.

До игры с "Имишли" "Сумгайыт" делил этот антирекорд с тремя командами, а теперь единолично вышел на первое место. Ранее подобный результат фиксировали "Шафа" в сезоне-2001/02, "Карабах" в сезоне-2020/21 и "Сабах" в сезоне-2022/23.