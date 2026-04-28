Футболист "Туран Товуза": "Мы практически обеспечили себе путевку."

Футболист "Туран Товуза" Хайдерсон Уртадо после матча 29-го тура Премьер-лиги Азербайджана с "Зиря" (1:1) заявил, что команда сосредоточена прежде всего на сохранении третьего места, которое дает шанс сыграть в еврокубках.

"Для нас сейчас самое важное - удержать нынешнюю позицию. Третье место открывает дорогу в Европу. Это было бы великолепное событие для Товуза, для клуба и для нас, футболистов. Я был бы очень счастлив сыграть в еврокубках. Это одна из главных целей в моей карьере", - подчеркнул он. Я уверен, что мы практически обеспечили себе путевку. Впереди еще четыре матча, и мы продолжим бороться за победы", - заявил Уртадо", - сказал Уртадо в интервью sportnet.az.

Колумбийский полузащитник признал, что команда рассчитывала на победу, однако ничья также устроила хозяев поля с учетом плотного календаря и предстоящей встречи с "Карабахом".

"Конечно, мы хотели выиграть. Но и ничья нас устраивает. Впереди очень важный матч с "Карабахом", поэтому сейчас нужно восстановиться и подготовиться. В футболе возможно все, бывают сюрпризы. Но мы должны быть реалистами. "Карабах" - очень сильный соперник. Для нас главное - сохранить свое место", - отметил футболист.