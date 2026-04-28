28 Апреля 2026 11:28
Защитник "Сабаха": "Считаю решение судьи справедливым"

Польский защитник "Сабаха" Тимотеуш Пухач после победы над "Карван-Евлахом" со счетом 2:0 прокомментировал один из самых обсуждаемых эпизодов встречи — удаление игрока бакинского клуба. По словам футболиста, арбитр принял верное решение.

"На мой взгляд, красная карточка соответствовала правилам и была справедливым решением. Несмотря на касание мяча со стороны соперника, сам эпизод был опасным: нога оставалась высоко поднятой и была вывернута. Считаю решение судьи оправданным", — сказал Пухач в интервью sport24.az.

Защитник также отметил, что матч проходил в сложных погодных условиях, что повлияло на качество игры. При этом главным для "Сабаха", по его словам, был итоговый результат.

"Сильный ветер серьезно влиял на игру. Было трудно контролировать мяч и выполнять передачи. Возможно, качество матча было не самым высоким, но для нас главное было взять три очка, и мы этого добились", — подчеркнул футболист.

Пухач отдельно высказался об удалении в составе соперника: "Безусловно, играть в большинстве легче, но поскольку красная карточка была и у нас, пришлось продолжать матч при равном количестве игроков".

Говоря о предстоящем финале Кубка Азербайджана против "Зиря", защитник подчеркнул: "До финала Кубка еще есть время, поэтому говорить об этом рано. Сейчас все наше внимание направлено на игру с "Шамахы". На данном этапе для нас главное — чемпионат".

