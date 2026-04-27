Защитник "Габалы": "Верим, что сохраним место в Премьер-лиге"

27 Апреля 2026 17:04
Защитник "Габалы": "Верим, что сохраним место в Премьер-лиге"

Защитник "Габалы" Айзек Амоа заявил, что команда сохраняет уверенность в сохранении прописки в Мисли Премьер-лиге. Футболист подвел итоги матча 29-го тура против "Араз-Нахчывана", который завершился ничьей со счетом 1:1.

По словам защитника, "Габала" была близка к победе и могла взять максимум очков.

"Мы провели хороший матч, у нас было достаточно голевых моментов. Были близки к трем очкам, но в итоге завершили встречу с одним баллом. В этой игре были и негативные, и позитивные моменты", — отметил Амоа в комментариях sportal.az.

Он подчеркнул, что команда уже переключается на следующие туры, где еще можно пополнить очковый запас.

"Матч с "Араз-Нахчываном" уже позади. Теперь сосредоточимся на следующих встречах. Конечно, мы верим, что останемся в Премьер-лиге. Хотим увеличить наш очковый запас. Матч против "Зиря" будет тяжелый. "Зиря" проводит отличный сезон и является сильной командой. Легко не будет, но мы постараемся набрать максимум очков", — добавил защитник.

