"Сабах" сыграет с "Карван-Евлахом" без трех футболистов, еще один под вопросом

27 Апреля 2026 18:04
22
Стало известно, с какими потерями "Сабах" подойдет к домашнему матчу 29-го тура Премьер-лиги Азербайджана против "Карван-Евлаха". Информацию о составе команды для İdman.Biz озвучил пресс-секретарь клуба Эльнур Гамидов. По его словам, у бакинской команды два дисквалифицированных футболиста.

"В составе есть два игрока, отбывающих дисквалификацию. Абдулла Хайбуллаев пропустит матч из-за красной карточки, а Стив Солвет — из-за перебора желтых карточек. Павол Шафранко не сыграет по причине травмы. Также неизвестно, выйдет Джой-Лэнс Микелс на поле или нет. Окончательное решение будет принято непосредственно перед матчем", — добавил пресс-секретарь.

Таким образом, "Сабах" точно не досчитается трех футболистов, а четвертый может пополнить список потерь в последний момент.

Матч "Сабах" — "Карван-Евлах" пройдет на "Банк Республика Арене" и начнется в 20:00.

Перед встречей "Сабах" лидирует в чемпионате с 69 очками, а "Карван-Евлах" занимает 12-е место, имея 14 баллов.

Ильгар Шабанов
İdman.Biz
Новости по теме

"Туран Товуз" обыгрывает "Зиря" после первого тайма
18:55
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" обыгрывает "Зиря" после первого тайма - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Игра проходит на городском стадионе Товуза

Защитник "Габалы": "Верим, что сохраним место в Премьер-лиге"
17:04
Чемпионат Азербайджана

Защитник "Габалы": "Верим, что сохраним место в Премьер-лиге"

Айзек Амоа оценил ничью с "Араз-Нахчываном" и высказался о борьбе за выживание
"Туран Товуз" выйдет на матч с тремя потерями, у "Зиря" отсутствует один игрок
16:07
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" выйдет на матч с тремя потерями, у "Зиря" отсутствует один игрок

Перед важной встречей тура обе команды столкнулись с кадровыми проблемами
Вагиф Садыгов: "Нефтчи" не заслуживал разгромного поражения от "Карабаха"
14:55
Чемпионат Азербайджана

Вагиф Садыгов: "Нефтчи" не заслуживал разгромного поражения от "Карабаха"

Глава Комитета тренеров считает счет дерби неожиданным для всех

"Шамахы" ведет переговоры с тремя легионерами о новых контрактах
14:26
Чемпионат Азербайджана

"Шамахы" ведет переговоры с тремя легионерами о новых контрактах

Клуб уже начал формировать состав на следующий сезон

Марко Янковичу грозит максимальное наказание от АФФА
13:11
Чемпионат Азербайджана

Марко Янковичу грозит максимальное наказание от АФФА

Игрок "Карабаха" может столкнуться с длительной дисквалификацией после скандала с арбитром

Самое читаемое

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО
26 Апреля 06:20
Бокс

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО

По факту случившегося начато расследование
"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"
26 Апреля 14:58
Мировой футбол

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"

Английский клуб готов активировать отступные в размере 60 миллионов евро
Ислам Базарганов в финале Евро по борьбе, Гаджиев оспорит "бронзу" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Апреля 19:43
Борьба

Ислам Базарганов в финале Евро по борьбе, Гаджиев оспорит "бронзу" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Поединки за медали состоятся в субботу

"Ливерпуль" недоволен позицией "Ювентуса" по трансферу вратаря
25 Апреля 05:11
Мировой футбол

"Ливерпуль" недоволен позицией "Ювентуса" по трансферу вратаря

Стороны не могут договориться о сумме перехода Алисона