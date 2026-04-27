"Сабах" сыграет с "Карван-Евлахом" без трех футболистов, еще один под вопросом

Стало известно, с какими потерями "Сабах" подойдет к домашнему матчу 29-го тура Премьер-лиги Азербайджана против "Карван-Евлаха". Информацию о составе команды для İdman.Biz озвучил пресс-секретарь клуба Эльнур Гамидов. По его словам, у бакинской команды два дисквалифицированных футболиста.

"В составе есть два игрока, отбывающих дисквалификацию. Абдулла Хайбуллаев пропустит матч из-за красной карточки, а Стив Солвет — из-за перебора желтых карточек. Павол Шафранко не сыграет по причине травмы. Также неизвестно, выйдет Джой-Лэнс Микелс на поле или нет. Окончательное решение будет принято непосредственно перед матчем", — добавил пресс-секретарь.

Таким образом, "Сабах" точно не досчитается трех футболистов, а четвертый может пополнить список потерь в последний момент.

Матч "Сабах" — "Карван-Евлах" пройдет на "Банк Республика Арене" и начнется в 20:00.

Перед встречей "Сабах" лидирует в чемпионате с 69 очками, а "Карван-Евлах" занимает 12-е место, имея 14 баллов.