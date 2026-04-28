Защитник "Туран Товуза": "Не смогли правильно разобраться в некоторых эпизодах"

Защитник "Туран Товуза" Марк Мампасси прокомментировал ничью с "Зиря" (1:1) в матче 29-го тура Премьер-лиги Азербайджана.

После игры футболист признал, что команда допустила определенные ошибки по ходу встречи.

"Мы не смогли хорошо проанализировать некоторые моменты. Хотели решить судьбу матча как можно раньше, а в концовке уже устали", — заявил Мампасси в комментариях Sportnet.az.

При этом защитник подчеркнул, что если команда сумеет сохранить самоотдачу и качество игры в следующих турах, то сможет выполнить задачу выхода в еврокубки.

"Если проведем следующие матчи на хорошем уровне, как сегодня по самоотдаче, то обязательно попадем в еврокубки", — отметил он.

Говоря о ближайшей встрече против "Карабаха", футболист подчеркнул силу соперника.

"Это хорошая команда. Мы же сделаем все возможное со своей стороны", — сказал Мампасси.

Также игрок напомнил, что даже после поражения 0:2 в первом полуфинальном матче Кубка Азербайджана команда сохраняла надежду отыграться.