Глава Судейского комитета АФФА разобрал спорные эпизоды последних матчей чемпионата Азербайджана - ВИДЕО

Председатель Судейского комитета АФФА Рагим Гасанов прокомментировал спорные моменты 29-го тура Премьер-лиги Мисли, сообщает İdman.Biz.

В матче "Имишли" — "Сумгайыт" назначение пенальти признано верным: игрок хозяев поля откровенно удерживал соперника в штрафной. Справедливым названо и решение VAR отменить гол в игре "Шамахы" — "Кяпаз", так как до взятия ворот мяч покинул пределы поля.

Встреча "Туран Товуз" — "Зиря" запомнилась сразу тремя эпизодами. Гасанов поддержал отказ в пенальти в пользу "Зиря", отметив, что игрок гостей симулировал падение. Отмена гола "Зиря" из-за офсайда также признана обоснованной. В моменте с попаданием мяча в руку защитника "Зиря" судьи верно назначили удар от ворот, так как мяч покинул поле еще во время подачи углового.

В матче "Сабах" — "Карван-Евлах" разбор коснулся удаления игрока хозяев. Решение VAR подтвердило красную карточку: футболист "Сабаха" пошел в подкат с открытой подошвой, что создало прямую угрозу здоровью соперника.