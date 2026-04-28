Футболист "Карван-Евлаха": "После красной карточки играть стало намного сложнее"

28 Апреля 2026 18:19
Футболист "Карван-Евлаха": "После красной карточки играть стало намного сложнее"

Молодой полузащитник "Карван-Евлаха" Эмин Рустамов поделился мыслями о матче 29-го тура Мисли Премьер-лиги, в котором его команда уступила бакинскому "Сабаху". Футболист отметил влияние удаления на ход встречи с лидером чемпионата.

Как сообщает İdman.Biz, Рустамов подчеркнул, что команда серьезно готовилась к игре и рассчитывала набрать как минимум одно очко. "Если в первом тайме нам удавалось сохранять ворота в неприкосновенности, то во второй половине, к сожалению, сделать этого не удалось. Играть против такого соперника, как "Сабах", после пропущенного гола крайне сложно, а красная карточка еще больше усложнила задачу. До удаления мы не позволяли сопернику создавать много моментов у наших ворот", - сказал футболист в интервью sport24.az.

Несмотря на поражение, полузащитник выразил уверенность в том, что "Карван-Евлах" сможет сохранить место в Премьер-лиге. В настоящее время отставание от идущего на 11-м месте "Кяпаза" составляет шесть очков. Эмин Рустамов подчеркнул, что цель команды - занять 11-е место и побороться в плей-офф.

"Мы верим в себя, иначе не смогли бы одержать победы в предыдущих двух турах. На каждый матч мы выходим с настроем взять три очка. В следующем туре нам предстоит домашняя игра с "Нефтчи". Сила "флагмана" всем известна, но фактор родного поля должен стать нашим преимуществом", - добавил Рустамов.

Напомним, матч 29-го тура Мисли Премьер-лиги между "Сабахом" и "Карван-Евлахом" завершился победой бакинского клуба со счетом 2:0.

Новости по теме

Защитник "Туран Товуза": "Не смогли правильно разобраться в некоторых эпизодах"
16:49
Чемпионат Азербайджана

Защитник "Туран Товуза": "Не смогли правильно разобраться в некоторых эпизодах"

Мампасси прокомментировал ничью с "Зиря" и борьбу за еврокубки

Айхан Аббасов уходит из "Шамахы": назван новый клуб
15:53
Чемпионат Азербайджана

Айхан Аббасов уходит из "Шамахы": назван новый клуб

Тренер сборной Азербайджана близок к смене команды

Футболист "Туран Товуза": "Мы практически обеспечили себе путевку."
13:13
Чемпионат Азербайджана

Футболист "Туран Товуза": "Мы практически обеспечили себе путевку."

Хайдерсон Уртадо оценил борьбу за еврокубки после ничьей с "Зиря"

"Сумгайыт" установил антирекорд XXI века
11:49
Чемпионат Азербайджана

"Сумгайыт" установил антирекорд XXI века

Клуб делил его с тремя командами, а теперь единолично вышел на первое место
Защитник "Сабаха": "Считаю решение судьи справедливым"
11:28
Чемпионат Азербайджана

Защитник "Сабаха": "Считаю решение судьи справедливым"

Тимотеуш Пухач прокомментировал удаление в матче с "Карван-Евлахом"
"Нефтчи" установил рекорд посещаемости, но был разгромлен
11:11
Чемпионат Азербайджана

"Нефтчи" установил рекорд посещаемости, но был разгромлен

Матч с "Карабахом" собрал максимальную аудиторию за 15 лет

Самое читаемое

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО
26 Апреля 06:20
Бокс

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО

По факту случившегося начато расследование
"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"
26 Апреля 14:58
Мировой футбол

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"

Английский клуб готов активировать отступные в размере 60 миллионов евро
"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето
27 Апреля 15:36
Мировой футбол

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето

Каталонский клуб не собирается устраивать распродажу игроков