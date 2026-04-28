Футболист "Карван-Евлаха": "После красной карточки играть стало намного сложнее"

Молодой полузащитник "Карван-Евлаха" Эмин Рустамов поделился мыслями о матче 29-го тура Мисли Премьер-лиги, в котором его команда уступила бакинскому "Сабаху". Футболист отметил влияние удаления на ход встречи с лидером чемпионата.

Как сообщает İdman.Biz, Рустамов подчеркнул, что команда серьезно готовилась к игре и рассчитывала набрать как минимум одно очко. "Если в первом тайме нам удавалось сохранять ворота в неприкосновенности, то во второй половине, к сожалению, сделать этого не удалось. Играть против такого соперника, как "Сабах", после пропущенного гола крайне сложно, а красная карточка еще больше усложнила задачу. До удаления мы не позволяли сопернику создавать много моментов у наших ворот", - сказал футболист в интервью sport24.az.

Несмотря на поражение, полузащитник выразил уверенность в том, что "Карван-Евлах" сможет сохранить место в Премьер-лиге. В настоящее время отставание от идущего на 11-м месте "Кяпаза" составляет шесть очков. Эмин Рустамов подчеркнул, что цель команды - занять 11-е место и побороться в плей-офф.

"Мы верим в себя, иначе не смогли бы одержать победы в предыдущих двух турах. На каждый матч мы выходим с настроем взять три очка. В следующем туре нам предстоит домашняя игра с "Нефтчи". Сила "флагмана" всем известна, но фактор родного поля должен стать нашим преимуществом", - добавил Рустамов.

Напомним, матч 29-го тура Мисли Премьер-лиги между "Сабахом" и "Карван-Евлахом" завершился победой бакинского клуба со счетом 2:0.