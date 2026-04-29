Андрей Тырковяну: "Мы рассчитывали быть выше в таблице"

Румынский полузащитник "Шамахы" Андрей Тырковяну признал, что команда рассчитывала занимать более высокое место в Мисли Премьер-лиге и намерена улучшить положение в оставшихся турах.

"Да, определенную цель мы выполнили, но в раздевалке рассчитывали на более высокий результат. У нас еще есть время, и мы продолжим борьбу до последнего тура", - сказал Тырковяну в интервью Futbolinfo.az.

После 29 туров "Шамахы" набрала 35 очков и занимает восьмое место. По словам хавбека, команда еще может подняться выше, хотя часть очков была потеряна в матчах с соперниками, которые находились ниже в таблице. Впереди у клуба остаются четыре игры, и сам футболист сосредоточен на том, чтобы завершить сезон максимально сильно.

Ближайшим соперником "Шамахы" станет лидер чемпионата - "Сабах". Тырковяну отметил, что бакинцы проводят сильный сезон и могут оформить чемпионство уже в предстоящем матче, но его команда намерена использовать эту встречу как серьезный вызов.

"Это очень сильная команда. "Сабах" проводит отличный сезон и приедет в Шамахы за победой. Возможно, именно эта игра позволит им математически оформить чемпионство. Но мы тоже постараемся показать, что являемся сильной командой, и сделаем все возможное", - отметил полузащитник.

Игрок также высказался о возможном уходе главного тренера Айхана Аббасова. Контракт самого Тырковяну с "Шамахы" рассчитан до конца сезона, однако он подчеркнул, что сейчас думает прежде всего о концовке чемпионата.

"Впереди еще четыре матча, и я сосредоточен на том, чтобы завершить сезон как можно сильнее. Что касается ухода главного тренера, Айхан Аббасов прекрасно знает, насколько высоко я его ценю. Безусловно, его уход станет большой потерей для клуба", - добавил футболист.