Форвард "Сумгайыта": "Пять незабитых пенальти из восьми - это случайность"

В текущем чемпионате "Сумгайыт" не забил пять из восьми назначенных 11-метровых ударов. Это антирекорд турнира в XXI веке для одной команды за сезон. Нападающий "Сумгайыта" Рустам Ахмедзаде считает, что провальная реализация пенальти в нынешнем сезоне связана прежде всего с невезением, а не с системной проблемой команды.

"Пенальти - это лотерея. То, что мы не реализовали пять ударов из восьми, просто случайность. В этом плане удача была не на нашей стороне", - сказал футболист в комментарии Report.

Ахмедзаде также высказался о турнирной ситуации и последних результатах клуба. По его словам, следующий матч может показать, сумела ли команда окончательно выйти из неудачного периода.

"Некоторое время мы сталкивались с неудачами. Если бы этого не произошло, возможно, у нас сохранялись бы шансы на еврокубки. Думаю, следующая игра будет для нас очень важной. Мы должны побеждать. Если добьемся нужного результата, тогда можно будет сказать, что мы вышли из кризиса", - отметил форвард.", - добавил Ахмедзаде.