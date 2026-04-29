"Туран Товуз" в шаге от истории после 32 лет ожидания - ВИДЕО

Футбольный клуб "Туран Товуз" приблизился к историческому возвращению в еврокубки спустя более чем три десятилетия ожидания.

Как сообщает İdman.Biz, Профессиональная футбольная лига подготовила специальный видеорепортаж о клубе, выступающем в Премьер-лиге Азербайджана.

Материал был снят после матча 29-го тура против "Зиря", который завершился вничью со счетом 1:1. В сюжете подчеркивается, что у команды из Товуза заметно выросли шансы завоевать путевку в еврокубки после длительного перерыва. Также в репортаже представлены мнения преданных болельщиков клуба, которые надеются увидеть возвращение команды на международную арену.

Для "Туран Товуза" возможный выход в еврокубки станет одним из главных достижений в новейшей истории клуба.