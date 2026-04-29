"Туран Товуз" в шаге от истории после 32 лет ожидания - ВИДЕО

29 Апреля 2026 15:23
"Туран Товуз" в шаге от истории после 32 лет ожидания

Футбольный клуб "Туран Товуз" приблизился к историческому возвращению в еврокубки спустя более чем три десятилетия ожидания.

Как сообщает İdman.Biz, Профессиональная футбольная лига подготовила специальный видеорепортаж о клубе, выступающем в Премьер-лиге Азербайджана.

Материал был снят после матча 29-го тура против "Зиря", который завершился вничью со счетом 1:1. В сюжете подчеркивается, что у команды из Товуза заметно выросли шансы завоевать путевку в еврокубки после длительного перерыва. Также в репортаже представлены мнения преданных болельщиков клуба, которые надеются увидеть возвращение команды на международную арену.

Для "Туран Товуза" возможный выход в еврокубки станет одним из главных достижений в новейшей истории клуба.

İdman.Biz
Новости по теме

"АФФА наказала "Нефтчи" и "Карабах" после матча тура
16:13
Чемпионат Азербайджана

"АФФА наказала "Нефтчи" и "Карабах" после матча тура

Бакинский клуб оштрафован на 13 тысяч манатов за поведение болельщиков

Футболист "Кяпаза" может перейти в "Шафа"
15:36
Чемпионат Азербайджана

Футболист "Кяпаза" может перейти в "Шафа"

Шакир Сеидов ведет переговоры с лидером Первой лиги

Форвард "Сумгайыта": "Пять незабитых пенальти из восьми - это случайность"
14:40
Чемпионат Азербайджана

Форвард "Сумгайыта": "Пять незабитых пенальти из восьми - это случайность"

Рустам Ахмедзаде объяснил антирекорд команды невезением и оценил борьбу за концовку сезона

Вратарь "Карван-Евлаха": "Пока у нас есть шансы, мы не сдадимся"
13:27
Чемпионат Азербайджана

Вратарь "Карван-Евлаха": "Пока у нас есть шансы, мы не сдадимся"

Педро Матеуш заявил, что команда будет бороться за спасение до последнего тура

Андрей Тырковяну: "Мы рассчитывали быть выше в таблице"
11:57
Чемпионат Азербайджана

Андрей Тырковяну: "Мы рассчитывали быть выше в таблице"

Полузащитник "Шамахы" подвел итоги сезона и высказался о будущем

Глава Судейского комитета АФФА разобрал спорные эпизоды последних матчей чемпионата Азербайджана - ВИДЕО
28 Апреля 21:10
Чемпионат Азербайджана

Глава Судейского комитета АФФА разобрал спорные эпизоды последних матчей чемпионата Азербайджана - ВИДЕО

Рагим Гасанов объяснил причины удаления в матче "Сабаха"

Самое читаемое

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето
27 Апреля 15:36
Мировой футбол

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето

Каталонский клуб не собирается устраивать распродажу игроков

Сборная Азербайджана по вольной борьбе в шестой раз стала чемпионом Европы - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
27 Апреля 01:40
Борьба

Сборная Азербайджана по вольной борьбе в шестой раз стала чемпионом Европы - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ранее чемпионом стала сборная по греко-римской борьбе
Вратарь "Сарагосы" ударил соперника, спровоцировав массовую драку на поле - ВИДЕО
27 Апреля 06:20
Мировой футбол

Вратарь "Сарагосы" ударил соперника, спровоцировав массовую драку на поле - ВИДЕО

Горе-бойцу грозит дисквалификация на срок от 4 до 12 матчей