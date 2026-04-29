"АФФА наказала "Нефтчи" и "Карабах" после матча тура

Дисциплинарный комитет АФФА вынес санкции по итогам матча 29-го тура Премьер-лиги Азербайджана между "Нефтчи" и "Карабахом".

Как сообщает İdman.Biz, крупнейший штраф получил "Нефтчи", который обязан выплатить 13 тысяч манатов.

На 90+3-й минуте встречи болельщики бакинского клуба бросали посторонние предметы на поле. Поскольку подобный инцидент произошел уже в шестой раз за сезон, клуб оштрафован на 5000 манатов.

Еще 8000 манатов "Нефтчи" заплатит за массовые провокационные выкрики фанатов. Это нарушение было зафиксировано в восьмой раз в текущем сезоне.

"Агдамский "Карабах" также подвергся санкциям. Клуб оштрафован на 7000 манатов за использование болельщиками пиротехнических средств.

Матч между принципиальными соперниками вновь сопровождался дисциплинарными нарушениями на трибунах.