29 Апреля 2026
RU

Электрический долг оставил стадион в Сумгайыте без света

Чемпионат Азербайджана
Новости
29 Апреля 2026 17:14
18
На стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте отключено электроснабжение из-за задолженности, вследствие чего занятия спортсменов были приостановлены.

Как сообщает İdman.Biz, из-за отсутствия электричества атлеты уже несколько дней не могут проводить тренировки на арене. В результате временно прекратили работу расположенные на территории стадиона центры подготовки по дзюдо и боксу, а также Абшерон-Хызинское региональное управление молодежи и спорта.

В пресс-службе клуба "Сумгайыт", отвечая на запрос İdman.Biz, заявили, что стадион не находится на балансе команды, а сам клуб использует арену только как арендатор для проведения домашних матчей. По имеющейся информации, объект находится на балансе исполнительной власти города Сумгайыт.

Отметим, что первым об отключении электричества из-за долга написал портал Sumqayit24.az.

İdman.Biz
Тэги:

