"Нефтчи" готов расстаться с Абубакаром

30 Апреля 2026 16:16
"Нефтчи" планирует прекратить сотрудничество с нападающим Венсаном Абубакаром по окончании сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportinfo.az, главный тренер Юрий Вернидуб на встрече с руководством заявил, что не видит форварда частью команды в достижении поставленных целей.

Украинский специалист считает, что опытный нападающий не сможет внести необходимый вклад в развитие команды, а также выразил обеспокоенность его частыми травмами после перехода в клуб.

Отметим, что Абубакар присоединился к "Нефтчи" по ходу текущего сезона. Его контракт рассчитан до конца сезона с опцией продления еще на один год, однако клуб не намерен активировать этот пункт. За это время камерунский футболист провел 18 матчей, забил 9 голов и отдал одну результативную передачу.

İdman.Biz
