Экс-тренер сборной Азербайджана: "В дерби первый гол может стать решающим"

Бывший главный тренер сборной Азербайджана Шахин Диниев поделился ожиданиями от перенесенного матча 21-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана между "Нефтчи" и "Карабахом".

"Нас ждет интересная игра. В ответном матче с "Нефтчи" "Карабах" постарается доказать, что предыдущий результат не был случайным, и подтвердить, что является более сильной командой. Снова увидим напряженную борьбу. У "Карабаха" есть успешная серия в противостоянии с этим соперником. Самое главное - в короткий срок правильно проанализировать игру и добиться положительного результата. В этом матче первый гол может решить многое. Думаю, "Нефтчи" также стоит внести определенные изменения в состав. Желаю обеим командам удачи", - сказал Шахин Диниев в комментарии sport24.az.

Отметим, что матч начнется в 20:00.