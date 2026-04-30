Полузащитник "Кяпаза": "Сначала сохраним место в лиге, потом примем решение"

30 Апреля 2026 11:58
Полузащитник футбольного клуба "Кяпаз" Фарид Набиев связал обсуждение нового контракта с итогом борьбы команды за сохранение места в Премьер-лиге Азербайджана и подчеркнул важность ближайших матчей.

"Сначала нам нужно остаться в лиге, а уже потом принимать решение - и для меня, и для клуба важно выбрать лучший вариант", - отметил Набиев в комментарии futbolinfo.az.

Игрок также оценил предстоящую встречу с "Сумгайытом", подчеркнув настрой команды на победу: "В этом матче постараемся сделать все возможное, чтобы добиться результата. Выходим на поле за тремя очками и хотим прервать неудачную серию".

Говоря об уровне чемпионата, Набиев указал на влияние изменений в регламенте и роль местных футболистов.

"В некоторых клубах местные игроки получают мало шансов, но у нас ситуация иная. В "Кяпазе" им доверяют, и это чувствуется. В целом уровень и конкуренция в лиге немного выросли" - сказал Набиев.

