Гурбан Гурбанов: "Это был сложный сезон"

30 Апреля 2026 23:12
Гурбан Гурбанов: "Это был сложный сезон"

Главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал поражение в перенесенном матче 21-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана от бакинского Нефтчи (1:2), передает İdman.Biz.

Отвечая на вопрос о самой игре, специалист отметил: "Поздравляю "Нефтчи". Сегодня они играли с большим желанием – бились и хорошо оборонялись. Но я также остался доволен и своими футболистами. Показали характер. Несмотря на поражение по ходу матча, они постоянно шли в атаку. Я сказал футболистам, что в этой игре соперник будет более подготовлен и активнее. Была хорошая футбольная атмосфера. Нам нужно много дней для отдыха. Через четыре дня состоится следующая игра. Хотя мы и не участвуем в Лиге чемпионов, мы все еще в плотном графике. Этот год стал очень хорошим опытом для наших игроков. И для нас, тренеров, тоже. Мы лучше узнали общий физический потенциал игроков. Игроки очень устали, у них был сложный сезон. Несмотря на любое поражение, я хотел бы поблагодарить своих игроков".

Говоря о том, придало ли недавнее поражение 1:5 дополнительную мотивацию сопернику, Гурбанов заявил: "Сто процентов. У них была хорошая подготовительная программа. Я ожидал, что сегодня футболисты "Нефтчи" будут более подготовлены. Поздравляю их".

Отвечая на вопрос о возможной расслабленности после крупной победы, он признал: "Расслабленность, хочешь-не хочешь, бывает. Мы максимально постарались, чтобы футболисты об этом не думали. Футболисты и сами опытны, знают силу "Нефтчи", у них индивидуально хорошие игроки. Сколько бы ни были сконцентрированы, расслабленность была – они же люди".

Комментируя влияние травмы Монтьеля на игру, тренер сказал: "Случилась неожиданная замена. Перед игрой у нас были другие планы относительно замен. Педро Бикальо играл непрерывно на протяжении девяти матчей. Мы опасались выпускать его на поле. В прошлой игре Монтьель не принимал участие. Мы предприняли незапланированные шаги".

İdman.Biz
