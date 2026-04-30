"Сабах" впервые в истории стал чемпионом Азербайджана

30 Апреля 2026 22:16
"Сабах" досрочно обеспечил себе титул чемпиона Азербайджана по футболу, став недосягаемым для ближайшего преследователя.

Как сообщает İdman.Biz, историческое достижение было зафиксировано по итогам 29 туров Премьер-лиги. В активе лидера чемпионата сейчас 72 очка, что гарантирует команде золотые медали турнира.

Главный конкурент в борьбе за чемпионство, агдамский "Карабах", уступил в перенесенном матче "Нефтчи" и за четыре тура до конца имеет в своем активе 59 очков. "Скакуны" потеряли математические шансы сократить разрыв в 13 очков и догнать лидера.

Для "Сабаха" это первый чемпионский титул в истории клуба с момента его основания. Таким образом, команда прервала многолетнюю гегемонию "Карабаха" на внутренней арене.

