Футболист "Карабаха" перенесет операцию после матча с "Нефтчи" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Полузащитник "Карабаха" Джони Монтиэль перенесет операцию после травмы, полученной в перенесенном матче 21-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана с "Нефтчи".

Как сообщил İdman.Biz руководитель пресс-службы "Карабаха" Анар Гаджиев, испанского футболиста сразу доставили в больницу после эпизода на 39-й минуте, когда он получил повреждение в столкновении с игроком "Нефтчи" Эмилем Сафаровым. Обследование выявило у Монтиэля перелом пальца.

"Монтиэль сегодня будет прооперирован. Ожидается, что он пропустит как минимум месяц. Поэтому можно сказать, что текущий сезон для футболиста уже завершен", - сообщил Анар Гаджиев.

Отметим, что матч "Нефтчи" - "Карабах" завершился победой бакинской команды со счетом 2:1.