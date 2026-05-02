"Кяпаз" сыграет с "Сумгайытом" в 30-м туре

Сегодня в 30-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана состоится матч "Кяпаз" - "Сумгайыт".
Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет на Евлахском городском стадионе и начнется в 16:00. Главным судьей матча назначен Али Алиев.
"Кяпаз" подходит к игре на десятом месте в турнирной таблице с 21 очком. "Сумгайыт" набрал 38 очков и занимает седьмую позицию.
Мисли Премьер-лига
Третий круг, 30-й тур
2 мая
16:00. "Кяпаз" - "Сумгайыт"
Главный судья: Али Алиев
Ассистенты: Акиф Амирали, Муслим Алиев
Четвертый судья: Намиг Бакиров
VAR: Эльвин Байрамов
AVAR: Камран Байрамов
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Асиф Алиев
Стадион: Евлахский городской стадион.
Отметим, что 30-й тур завершится 5 мая.