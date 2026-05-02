"Кяпаз" сыграет с "Сумгайытом" в 30-м туре

Сегодня в 30-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана состоится матч "Кяпаз" - "Сумгайыт".

Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет на Евлахском городском стадионе и начнется в 16:00. Главным судьей матча назначен Али Алиев.

"Кяпаз" подходит к игре на десятом месте в турнирной таблице с 21 очком. "Сумгайыт" набрал 38 очков и занимает седьмую позицию.

Мисли Премьер-лига

Третий круг, 30-й тур

2 мая

16:00. "Кяпаз" - "Сумгайыт"

Главный судья: Али Алиев

Ассистенты: Акиф Амирали, Муслим Алиев

Четвертый судья: Намиг Бакиров

VAR: Эльвин Байрамов

AVAR: Камран Байрамов

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Асиф Алиев

Стадион: Евлахский городской стадион.

Отметим, что 30-й тур завершится 5 мая.