2 Мая 2026
"Кяпаз" сыграет с "Сумгайытом" в 30-м туре

Чемпионат Азербайджана
2 Мая 2026 09:30
"Кяпаз" сыграет с "Сумгайытом" в 30-м туре

Сегодня в 30-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана состоится матч "Кяпаз" - "Сумгайыт".

Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет на Евлахском городском стадионе и начнется в 16:00. Главным судьей матча назначен Али Алиев.

"Кяпаз" подходит к игре на десятом месте в турнирной таблице с 21 очком. "Сумгайыт" набрал 38 очков и занимает седьмую позицию.

Мисли Премьер-лига
Третий круг, 30-й тур
2 мая
16:00. "Кяпаз" - "Сумгайыт"
Главный судья: Али Алиев
Ассистенты: Акиф Амирали, Муслим Алиев
Четвертый судья: Намиг Бакиров
VAR: Эльвин Байрамов
AVAR: Камран Байрамов
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Асиф Алиев
Стадион: Евлахский городской стадион.

Отметим, что 30-й тур завершится 5 мая.

İdman.Biz
