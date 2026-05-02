3 Мая 2026
RU

Азер Багиров - о своей возможной отставке: "Я ничего не слышал об этом"

Чемпионат Азербайджана
Новости
2 Мая 2026 23:30
18
Азер Багиров - о своей возможной отставке: "Я ничего не слышал об этом"

Главный тренер "Кяпаза" Азер Багиров прокомментировал победу над "Сумгайытом" (2:1) в матче 30-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана, ответив в том числе на вопрос о возможной отставке.

Как сообщает İdman.Biz. оценивая игру, специалист отметил: "Интересная получилась игра. Могли хорошо начать, но не использовали свои моменты. Курьезный гол пропустили. Одержали волевую победу, благодарен команде за это".

Говоря о слухах, согласно которым поражение могло привести к его отставке, Багиров заявил: "Я ничего не слышал об этом. Настоящие болельщики "Кяпаза" знают, в каком состоянии была команда, когда я ее возглавил. Когда у нас не было очков, был почти исчерпан лимит на трансфер легионеров. Зимой пригласили шесть игроков из низших лиг и одного легионера. Сегодня у нас нет скамейки. Настоящий болельщик это видит и поддерживает нас. Другие же критикуют нас даже после побед".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Мисли Премьер-лига: "Имишли" минимально обыграл "Араз-Нахчыван" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
2 Мая 20:28
Чемпионат Азербайджана

Мисли Премьер-лига: "Имишли" минимально обыграл "Араз-Нахчыван" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный мяч забил Диогу Кардозу

"Кяпаз" вырвал победу у "Сумгайыта" двумя пенальти в концовке
2 Мая 18:05
Чемпионат Азербайджана

"Кяпаз" вырвал победу у "Сумгайыта" двумя пенальти в концовке - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда из Гянджи продолжает борьбу за сохранение места в Премьер-лиге

Вингер "Нефтчи": "Мы понимали, что флагман не может мириться с таким поражением"
2 Мая 16:19
Чемпионат Азербайджана

Вингер "Нефтчи": "Мы понимали, что флагман не может мириться с таким поражением"

Имад Фараж рассказал, как команда изменилась после разгрома от "Карабаха"

"Карабах" потерял трех игроков перед матчем с "Туран Товузом"
2 Мая 14:03
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" потерял трех игроков перед матчем с "Туран Товузом"

Кади и Дуран дисквалифицированы, Джони Монтиэль выбыл до конца сезона

Инструктор УЕФА: "Сабах" успешно представит Азербайджан в Лиге чемпионов"
1 Мая 18:00
Чемпионат Азербайджана

Инструктор УЕФА: "Сабах" успешно представит Азербайджан в Лиге чемпионов"

Ариф Асадов оценил чемпионство команды и объяснил спад "Карабаха"

Стали известны судьи на четыре матча 30-го тура Премьер-лиги Азербайджана
1 Мая 17:30
Чемпионат Азербайджана

Стали известны судьи на четыре матча 30-го тура Премьер-лиги Азербайджана

Камал Умудлу обслужит выездную игру чемпиона "Сабаха" с "Шамахы"

Самое читаемое

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу
30 Апреля 04:12
Мировой футбол

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу

Каталонцы ищут усиление атаки на лето

Мисли Премьер-лига: "Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство - ОБНОВЕНО - ВИДЕО
30 Апреля 21:58
Чемпионат Азербайджана

Мисли Премьер-лига: "Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство - ОБНОВЕНО - ВИДЕО

Бакинцы взяли реванш после разгромного проигрыша в последней очной встрече

"Атлетико" и "Арсенал" сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ
30 Апреля 00:59
Мировой футбол

"Атлетико" и "Арсенал" сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команды обменялись голами с пенальти в Мадриде

"Реал Мадрид" намерен расстаться с Андреем Луниным
1 Мая 18:16
Мировой футбол

"Реал Мадрид" намерен расстаться с Андреем Луниным

В качестве второго вратаря мадридский клуб рассматривает кандидатуру 19-летнего Хави Наварро