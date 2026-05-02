Азер Багиров - о своей возможной отставке: "Я ничего не слышал об этом"

Главный тренер "Кяпаза" Азер Багиров прокомментировал победу над "Сумгайытом" (2:1) в матче 30-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана, ответив в том числе на вопрос о возможной отставке.

Как сообщает İdman.Biz. оценивая игру, специалист отметил: "Интересная получилась игра. Могли хорошо начать, но не использовали свои моменты. Курьезный гол пропустили. Одержали волевую победу, благодарен команде за это".

Говоря о слухах, согласно которым поражение могло привести к его отставке, Багиров заявил: "Я ничего не слышал об этом. Настоящие болельщики "Кяпаза" знают, в каком состоянии была команда, когда я ее возглавил. Когда у нас не было очков, был почти исчерпан лимит на трансфер легионеров. Зимой пригласили шесть игроков из низших лиг и одного легионера. Сегодня у нас нет скамейки. Настоящий болельщик это видит и поддерживает нас. Другие же критикуют нас даже после побед".