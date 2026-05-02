"Карабах" потерял трех игроков перед матчем с "Туран Товузом"

2 Мая 2026 14:03
"Карабах" понес серьезные кадровые потери перед матчем 30-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана с "Туран Товуз".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, Кади Боржес и Камило Дуран пропустят ближайшую игру из-за дисквалификации, а Джони Монтиэль уже не поможет команде в нынешнем сезоне.

Оба футболиста получили желтые карточки в перенесенном матче 21-го тура против "Нефтчи" и теперь вынуждены пропустить встречу с товузским клубом. Для Кади и Дурана эти предупреждения стали четвертыми в текущем сезоне.

Дополнительной потерей для агдамцев стал Джони Монтиэль. Испанский полузащитник получил травму в игре с "Нефтчи" и, как уже сообщалось ранее, завершил сезон досрочно.

Проблемы "Карабаха" на этом не ограничиваются. Аббас Гусейнов и Эльвин Джафаргулиев ранее были переведены в дублирующий состав за нарушение внутренней дисциплины, а Бахлул Мустафазаде все еще не восстановился после повреждения.

Отметим, что матч "Карабах" - "Туран Товуз" состоится 4 мая. Агдамский клуб с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице, а товузская команда с 56 баллами идет третьей.

