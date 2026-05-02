Вингер "Нефтчи": "Мы понимали, что флагман не может мириться с таким поражением"

Вингер "Нефтчи" Имад Фараж заявил, что команда была обязана ответить на крупное поражение от "Карабаха" и доказала это в перенесенном матче 21-го тура Мисли Премьер-лиги.

"Победа далась непросто, матч получился тяжелым. В прошлой игре мы проиграли 1:5 из-за своих ошибок, но верили, что во второй встрече сможем победить. На этот раз вы увидели совершенно другой "Нефтчи". Мы хорошо боролись и заслужили победу", - сказал Имад Фараж в интервью qol.az.

Французский футболист отметил, что после первого матча с "Карабахом" в раздевалке состоялся серьезный разговор между игроками. По его словам, команда понимала, что клуб уровня "Нефтчи" не может мириться с таким поражением и обязан быстро отреагировать.

"Мы сказали друг другу, что выиграем второй матч. Понимали, что способны на это, потому что перед нами не "Барселона". По сравнению с прошлой игрой мы были быстрее. Наши голы тоже получились красивыми. Даже после пропущенного мяча мы собрались и забили второй гол в концовке", - рассказал вингер.

Фараж также высказался о борьбе за еврокубки, подчеркнув, что "Нефтчи" должен побеждать во всех оставшихся матчах. Он напомнил, что по ходу сезона многие не верили в возвращение команды в первую четверку, но сейчас бакинцы занимают четвертое место: "Вера очень важна. Многие не верили, что мы сможем победить "Карабах". Полгода назад я тоже слышал, что "Нефтчи" не сможет вернуться в матчах с "Карабахом". Не верили и в то, что мы попадем в первую четверку, но посмотрите - сейчас мы четвертые".

Говоря о следующей игре с "Карван-Евлахом", Фараж признал, что матч будет сложным из-за искусственного покрытия, однако напомнил, что "Нефтчи" уже побеждал на этом поле. По его словам, команда верит, что сможет снова взять три очка.