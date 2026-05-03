3 Мая 2026
RU

Вальдас Дамбраускас - о чемпионстве "Сабаха": "Благодарю весь коллектив — от уборщицы до президента клуба"

Чемпионат Азербайджана
Новости
3 Мая 2026 23:00
19
Вальдас Дамбраускас - о чемпионстве "Сабаха": "Благодарю весь коллектив — от уборщицы до президента клуба"

Главный тренер "Сабаха" Вальдас Дамбраускас, комментируя победу над "Шамахы" (3:0) в матче 30-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана, заявил, что в первую очередь хочет поздравить своих игроков и болельщиков, поддержавших команду, сообщает İdman.Biz.

"Да, после того как в середине недели мы узнали о досрочном чемпионстве, было непросто настроиться на эту игру. Тем не менее я благодарен футболистам. Я очень счастлив. Нелегко забить три мяча такой команде, как "Шамахы". Сегодня мы доминировали на каждой позиции. Еще раз спасибо игрокам за профессионализм и уважение к эмблеме клуба", — отметил специалист.

Он подчеркнул, что это уже третье чемпионство в его карьере: "Ранее я добивался такого успеха в Литве и Болгарии. Считаю это одним из лучших своих достижений. Если не ошибаюсь, мы не проигрываем уже 9 месяцев. Мы много забиваем. Азербайджанская лига очень сложная. Опережать команду, выступавшую в Лиге чемпионов, и становиться чемпионом — непросто. Поэтому благодарю весь коллектив — от уборщицы до президента".

Говоря о Кубке, Дамбраускас отметил: "Финал состоит из одного матча. Победит тот, кто сыграет лучше и допустит меньше ошибок. Все выйдут на поле и выполнят свою работу. Для нас победа очень важна. Постараемся завоевать Кубок".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" минимально обыграла "Габалу" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
20:28
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" минимально обыграла "Габалу" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Команды встречались на стадионе клуба из Баку

Азер Багиров - о своей возможной отставке: "Я ничего не слышал об этом"
2 Мая 23:30
Чемпионат Азербайджана

Азер Багиров - о своей возможной отставке: "Я ничего не слышал об этом"

Наставник "Кяпаза" прокомментировал победу над "Сумгайытом"
Мисли Премьер-лига: "Имишли" минимально обыграл "Араз-Нахчыван" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
2 Мая 20:28
Чемпионат Азербайджана

Мисли Премьер-лига: "Имишли" минимально обыграл "Араз-Нахчыван" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный мяч забил Диогу Кардозу

"Кяпаз" вырвал победу у "Сумгайыта" двумя пенальти в концовке
2 Мая 18:05
Чемпионат Азербайджана

"Кяпаз" вырвал победу у "Сумгайыта" двумя пенальти в концовке - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда из Гянджи продолжает борьбу за сохранение места в Премьер-лиге

Вингер "Нефтчи": "Мы понимали, что флагман не может мириться с таким поражением"
2 Мая 16:19
Чемпионат Азербайджана

Вингер "Нефтчи": "Мы понимали, что флагман не может мириться с таким поражением"

Имад Фараж рассказал, как команда изменилась после разгрома от "Карабаха"

"Карабах" потерял трех игроков перед матчем с "Туран Товузом"
2 Мая 14:03
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" потерял трех игроков перед матчем с "Туран Товузом"

Кади и Дуран дисквалифицированы, Джони Монтиэль выбыл до конца сезона

Самое читаемое

Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков
2 Мая 18:23
Мировой футбол

Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков - ФОТО

Экс-форварда "Реала", "Ювентуса" и "Наполи" с трудом узнали на фото из Майами

"Реал Мадрид" намерен расстаться с Андреем Луниным
1 Мая 18:16
Мировой футбол

"Реал Мадрид" намерен расстаться с Андреем Луниным

В качестве второго вратаря мадридский клуб рассматривает кандидатуру 19-летнего Хави Наварро
Кубок Европы по художественной гимнастике: определились первые победители - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО
1 Мая 00:06
Гимнастика

Кубок Европы по художественной гимнастике: определились первые победители - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

В соревнованиях принимают участие спортсменки из 30 стран

Азербайджанские гребцы завоевали девять медалей на "Кубке Президента-2026"
1 Мая 21:14
Гребля

Азербайджанские гребцы завоевали девять медалей на "Кубке Президента-2026" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сборная успешно выступила на международной регате в Мингячевире