Вальдас Дамбраускас - о чемпионстве "Сабаха": "Благодарю весь коллектив — от уборщицы до президента клуба"

Главный тренер "Сабаха" Вальдас Дамбраускас, комментируя победу над "Шамахы" (3:0) в матче 30-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана, заявил, что в первую очередь хочет поздравить своих игроков и болельщиков, поддержавших команду, сообщает İdman.Biz.

"Да, после того как в середине недели мы узнали о досрочном чемпионстве, было непросто настроиться на эту игру. Тем не менее я благодарен футболистам. Я очень счастлив. Нелегко забить три мяча такой команде, как "Шамахы". Сегодня мы доминировали на каждой позиции. Еще раз спасибо игрокам за профессионализм и уважение к эмблеме клуба", — отметил специалист.

Он подчеркнул, что это уже третье чемпионство в его карьере: "Ранее я добивался такого успеха в Литве и Болгарии. Считаю это одним из лучших своих достижений. Если не ошибаюсь, мы не проигрываем уже 9 месяцев. Мы много забиваем. Азербайджанская лига очень сложная. Опережать команду, выступавшую в Лиге чемпионов, и становиться чемпионом — непросто. Поэтому благодарю весь коллектив — от уборщицы до президента".

Говоря о Кубке, Дамбраускас отметил: "Финал состоит из одного матча. Победит тот, кто сыграет лучше и допустит меньше ошибок. Все выйдут на поле и выполнят свою работу. Для нас победа очень важна. Постараемся завоевать Кубок".