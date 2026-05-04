"Имишли" расстанется с Жорже Кашкильей

Футбольный клуб "Имишли" по окончании сезона расстанется с главным тренером Жорже Кашкильей.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на prosport.az, 57-летний португальский специалист два дня назад обеспечил команде сохранение места в Мисли Премьер-лиге Азербайджана после победы над "Араз-Нахчываном" в Сумгайыте со счетом 1:0. Несмотря на это, руководство клуба намерено завершить сотрудничество с тренером.

Новым главным тренером "Имишли" также станет иностранный специалист. При этом в его штабе будет работать и азербайджанский тренер.