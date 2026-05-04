Голкипер "Сабаха" заинтересовал клубы Казахстана

Вратарь "Сабаха" и сборной Казахстана Стас Покатилов попал в сферу интересов клубов казахстанской Премьер-лиги после чемпионского сезона в Азербайджане.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sports.kz, журналист Александр Троицкий высоко оценил вклад 33-летнего голкипера в первое чемпионство "Сабаха" и сообщил, что к игроку есть интерес на родине.

Покатилов провел 29 матчей за "Сабах", 13 раз сохранил ворота в неприкосновенности и пропустил 21 гол. По словам Троицкого, казахстанский вратарь стал одним из важных игроков команды Валдаса Дамбраускаса в сезоне, который завершился для бакинского клуба историческим титулом.

Контракт Покатилова с "Сабахом" истекает этим летом. При этом тренерский штаб доволен его выступлением, и вариант продления соглашения остается вероятным. На фоне возможного выступления "Сабаха" в Лиге чемпионов у вратаря есть спортивный аргумент в пользу продолжения карьеры в Азербайджане.