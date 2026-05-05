5 Мая 2026 11:58
Форвард "Карабаха": "Если бы не травма, я был бы первым"

Нападающий молодежной команды "Карабаха" Тохиб Абиодун прокомментировал ничью с "Зиря" в Молодежной лиге Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и рассказал о личных целях в беседе с prosport.az.

Матч шестого тура второго этапа между "Зиря" и "Карабахом" завершился со счетом 2:2. После игры 25-головый форвард агдамского клуба отметил, что команда могла взять три очка, но потеряла концентрацию в концовке.

Абиодун заявил: "Я бы не сказал, что игра была сложной. Мы были готовы победить. Просто в последние минуты потеряли концентрацию, и это повлияло на результат. Мы были лучше соперника".

Футболист признал, что качество поля мешало игре, но не стал связывать результат только с этим фактором: "Да, поле было ужасным. Но мы не используем его как оправдание. Это полностью наша ошибка. В последние минуты нельзя было упускать соперника из внимания. Здесь нет смысла оправдываться полем".

Говоря о чемпионской гонке, Абиодун подчеркнул, что "Карабах" должен сохранять концентрацию в оставшихся турах. По его словам, команда намерена побеждать в каждом следующем матче и удерживать лидерство.

Форвард также рассказал о личной цели. Сейчас он занимает второе место в списке бомбардиров лиги с 25 голами, уступая футболисту "Сабаха" Анару Гусейнову.

"Да, я хочу стать лучшим бомбардиром. Из-за травмы пропустил несколько матчей. Если бы сыграл в тех встречах, сейчас мог бы быть первым. Даже не мог бы, а был бы", - сказал Абиодун.

Нигерийский футболист отметил, что его главная задача - пробиться в основной состав "Карабаха": "Моя основная цель - много работать и играть в первой команде".

Абиодун также рассказал, как оказался в Азербайджане. По его словам, представители "Карабаха" заметили его летом прошлого года на международном турнире "Готия Пума Трофи" в шведском Гетеборге, где он выступал за "Бейонд Лимит".

"Представители "Карабаха" смотрели нашу игру. После матча подошли и сказали, что я им понравился и они хотят видеть меня в команде. Затем начались переговоры, и я приехал в Азербайджан. До этого я стал чемпионом турнира в Швеции с "Бейонд Лимит", - отметил нападающий.

Футболист также уточнил, что его партнер по "Карабаху" Муйидин Олуде тоже выступал в Швеции, но представлял "Спортинг Лагос", который играл в одной группе с "Карабахом".

Отметим, что "Карабах" продолжает борьбу за чемпионство в Молодежной лиге АФФА, а Абиодун остается одним из главных претендентов на звание лучшего бомбардира турнира.

