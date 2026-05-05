5 Мая 2026 09:30
"Нефтчи" сыграет с "Карван-Евлах" в 30-м туре Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня в 30-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана состоится матч "Карван-Евлах" - "Нефтчи".

Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет на Евлахском городском стадионе и начнется в 16:00. Главным судьей матча назначен Рауф Джабаров.

"Карван-Евлах" занимает 12-е место в турнирной таблице с 14 очками. "Нефтчи" набрал 47 очков и идет пятым.

Мисли Премьер-лига
Третий круг, 30-й тур
5 мая
16:00. "Карван-Евлах" - "Нефтчи"
Главный судья: Рауф Джабаров
Ассистенты: Камран Байрамов, Керим Зейналов
Четвертый судья: Руслан Гулиев
VAR: Камранбей Рагимов
AVAR: Зейнал Зейналов
Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов
Евлахский городской стадион

