"Нефтчи" сыграет с "Карван-Евлах" в 30-м туре Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня в 30-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана состоится матч "Карван-Евлах" - "Нефтчи".

Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет на Евлахском городском стадионе и начнется в 16:00. Главным судьей матча назначен Рауф Джабаров.

"Карван-Евлах" занимает 12-е место в турнирной таблице с 14 очками. "Нефтчи" набрал 47 очков и идет пятым.