Хавбэк "Сабаха": "Участие в квалификации ЛЧ будет для меня большой честью"

Полузащитник "Сабаха" Умарали Рахмоналиев оценил чемпионство команды, рассказал о настрое на финал Кубка Азербайджана и поделился ожиданиями от еврокубков.

"Это большой успех для нашего клуба и болельщиков. Играть здесь и быть частью команды - большая честь для меня", - сказал Рахмоналиев в интервью sport24.az.

Футболист подчеркнул, что команда заслуженно стала чемпионом и смогла прервать длительное доминирование "Карабаха": "Если не считать чемпионство "Нефтчи" в 2021 году, "Карабах" 11 лет доминировал. Мы заслужили этот успех".

Говоря о личных достижениях, игрок отметил, что это его первый титул на высшем уровне, за исключением победы с "Рубином" в ФНЛ. Он также добавил, что получил множество поздравлений из Узбекистана от бывших партнеров, тренеров и близких.

Рахмоналиев сообщил, что команда уже сосредоточена на финале Кубка Азербайджана: "Мы не так активно празднуем чемпионство, потому что впереди еще один финал. Нужно готовиться. Тогда для нас сезон завершится".

Отдельно полузащитник высказался о будущем выступлении в еврокубках: "Я никогда не играл в Лиге чемпионов. Даже участие в квалификации будет для меня большой честью. У нас хорошая команда и атмосфера. Мы должны показать себя и там".

Отметим, что "Сабах" представит Азербайджан в Лиге чемпионов в следующем сезоне.