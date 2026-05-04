4 Мая 2026
RU

"Шафа" сохранит капитана перед выходом в Премьер-лигу

Чемпионат Азербайджана
Новости
4 Мая 2026 14:20
25
"Шафа" сохранит капитана перед выходом в Премьер-лигу

Лидер Первой лиги "Шафа" не планирует расставаться с капитаном команды Тарланом Гулиевым.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на fanat.az, 34-летний защитник с высокой вероятностью начнет следующий сезон в Мисли Премьер-лиге в составе столичного клуба.

"Шафа" за три тура до конца чемпионата опережает ближайшего преследователя на семь очков и может оформить чемпионство уже в одном из следующих матчей. На этом фоне руководство клуба намерено продлить контракт с Гулиевым, а главный тренер Эльгиз Керемли считает капитана одним из игроков, которых важно сохранить в составе.

Отметим, что Гулиев является воспитанником "Нефтчи". За основную сборную Азербайджана он провел семь матчей и забил два гола.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Кяпаз" предложил новый контракт защитнику Рауфу Гусейнли
15:35
Чемпионат Азербайджана

"Кяпаз" предложил новый контракт защитнику Рауфу Гусейнли

26-летний футболист забил 5 голов в 21 матче текущего сезона

Хавбэк "Сабаха": "Участие в квалификации ЛЧ будет для меня большой честью"
14:50
Чемпионат Азербайджана

Хавбэк "Сабаха": "Участие в квалификации ЛЧ будет для меня большой честью"

Умарали Рахмоналиев признался, что пока не имеет опыта выступлений в турнире

"Сабах" U16 досрочно стал чемпионом
13:50
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" U16 досрочно стал чемпионом

Команда обыграла "Нефтчи" и оформила титул за три тура до конца

Форвард "Сабаха": "Чемпионство нельзя объяснять только победами над "Карабахом"
13:20
Чемпионат Азербайджана

Форвард "Сабаха": "Чемпионство нельзя объяснять только победами над "Карабахом"

Джой-Лэнс Микельс оценил титул, еврокубки и финал Кубка Азербайджана

Экс-футболист сборной Азербайджана сыграл свадьбу
11:53
Чемпионат Азербайджана

Экс-футболист сборной Азербайджана сыграл свадьбу - ФОТО/ВИДЕО

Эльвин Юнусзаде женился в Баку

"Имишли" расстанется с Жорже Кашкильей
10:44
Чемпионат Азербайджана

"Имишли" расстанется с Жорже Кашкильей

Клуб сохранит место в Премьер-лиге, но сменит главного тренера

Самое читаемое

Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков
2 Мая 18:23
Мировой футбол

Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков - ФОТО

Экс-форварда "Реала", "Ювентуса" и "Наполи" с трудом узнали на фото из Майами

"Реал Мадрид" намерен расстаться с Андреем Луниным
1 Мая 18:16
Мировой футбол

"Реал Мадрид" намерен расстаться с Андреем Луниным

В качестве второго вратаря мадридский клуб рассматривает кандидатуру 19-летнего Хави Наварро
Азербайджанские гребцы завоевали девять медалей на "Кубке Президента-2026"
1 Мая 21:14
Гребля

Азербайджанские гребцы завоевали девять медалей на "Кубке Президента-2026" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сборная успешно выступила на международной регате в Мингячевире

Экс-игрок "Барселоны" хочет покинуть "Челси" и вернуться в Испанию
2 Мая 09:13
Мировой футбол

Экс-игрок "Барселоны" хочет покинуть "Челси" и вернуться в Испанию

Форвард недоволен своим положением в лондонском клубе