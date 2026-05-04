"Шафа" сохранит капитана перед выходом в Премьер-лигу

Лидер Первой лиги "Шафа" не планирует расставаться с капитаном команды Тарланом Гулиевым.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на fanat.az, 34-летний защитник с высокой вероятностью начнет следующий сезон в Мисли Премьер-лиге в составе столичного клуба.

"Шафа" за три тура до конца чемпионата опережает ближайшего преследователя на семь очков и может оформить чемпионство уже в одном из следующих матчей. На этом фоне руководство клуба намерено продлить контракт с Гулиевым, а главный тренер Эльгиз Керемли считает капитана одним из игроков, которых важно сохранить в составе.

Отметим, что Гулиев является воспитанником "Нефтчи". За основную сборную Азербайджана он провел семь матчей и забил два гола.