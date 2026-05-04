4 Мая 2026
RU

Форвард "Сабаха": "Чемпионство нельзя объяснять только победами над "Карабахом"

Чемпионат Азербайджана
Новости
4 Мая 2026 13:20
22
Форвард "Сабаха": "Чемпионство нельзя объяснять только победами над "Карабахом"

Немецкий нападающий "Сабаха" Джой-Лэнс Микельс заявил, что чемпионство команды стало итогом всего сезона, а не только побед над "Карабахом".

"Наше чемпионство нельзя связывать только с победами над "Карабахом". На протяжении сезона мы больше фокусировались на своей игре. Здесь нет какого-то одного особого момента", - сказал Микельс в интервью sport24.az.

Форвард также высказался о предстоящем выступлении "Сабаха" в еврокубках. По его словам, команда подходит к международным матчам уже с большим опытом, чем в предыдущие годы: "Выступать на европейской арене сложно. Там не прощают даже самую маленькую ошибку. По сравнению с прошлыми годами, в этом сезоне мы будем играть в еврокубках как более опытная команда".

Микельс осторожно оценил следующий сезон, отметив, что составы команд могут сильно измениться до старта чемпионата в августе. Говоря о собственном будущем, он выразил надежду на продление контракта с "Сабахом", но не стал раскрывать детали переговоров.

Отдельно форвард прокомментировал финал Кубка Азербайджана против "Зиря", где в составе соперника выступает его брат Джой-Лэнс Микельс. Он отметил: "Я не могу сказать, что мы на 100 процентов выиграем Кубок. Но точно знаю одно - кто-то из Микельсов завоюет Кубок Азербайджана".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Сабах" U16 досрочно стал чемпионом
13:50
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" U16 досрочно стал чемпионом

Команда обыграла "Нефтчи" и оформила титул за три тура до конца

Экс-футболист сборной Азербайджана сыграл свадьбу
11:53
Чемпионат Азербайджана

Экс-футболист сборной Азербайджана сыграл свадьбу - ФОТО/ВИДЕО

Эльвин Юнусзаде женился в Баку

"Имишли" расстанется с Жорже Кашкильей
10:44
Чемпионат Азербайджана

"Имишли" расстанется с Жорже Кашкильей

Клуб сохранит место в Премьер-лиге, но сменит главного тренера

"Карабах" сыграет с "Туран Товузом" в центральном матче тура
09:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" сыграет с "Туран Товузом" в центральном матче тура

Команды разделяют три очка в борьбе за второе место

Голкипер "Сабаха" заинтересовал клубы Казахстана
09:13
Чемпионат Азербайджана

Голкипер "Сабаха" заинтересовал клубы Казахстана

Стас Покатилов может остаться в Баку, но к нему уже есть интерес из КПЛ

Айхан Аббасов - об игре с "Сабахом": "Травма Сезара стала переломным моментом"
00:20
Чемпионат Азербайджана

Айхан Аббасов - об игре с "Сабахом": "Травма Сезара стала переломным моментом"

Наставник "Шамахы" также поздравил бакинский клуб с чемпионством

Самое читаемое

Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков
2 Мая 18:23
Мировой футбол

Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков - ФОТО

Экс-форварда "Реала", "Ювентуса" и "Наполи" с трудом узнали на фото из Майами

"Реал Мадрид" намерен расстаться с Андреем Луниным
1 Мая 18:16
Мировой футбол

"Реал Мадрид" намерен расстаться с Андреем Луниным

В качестве второго вратаря мадридский клуб рассматривает кандидатуру 19-летнего Хави Наварро
Азербайджанские гребцы завоевали девять медалей на "Кубке Президента-2026"
1 Мая 21:14
Гребля

Азербайджанские гребцы завоевали девять медалей на "Кубке Президента-2026" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сборная успешно выступила на международной регате в Мингячевире

Экс-игрок "Барселоны" хочет покинуть "Челси" и вернуться в Испанию
2 Мая 09:13
Мировой футбол

Экс-игрок "Барселоны" хочет покинуть "Челси" и вернуться в Испанию

Форвард недоволен своим положением в лондонском клубе