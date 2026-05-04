Форвард "Сабаха": "Чемпионство нельзя объяснять только победами над "Карабахом"

Немецкий нападающий "Сабаха" Джой-Лэнс Микельс заявил, что чемпионство команды стало итогом всего сезона, а не только побед над "Карабахом".

"Наше чемпионство нельзя связывать только с победами над "Карабахом". На протяжении сезона мы больше фокусировались на своей игре. Здесь нет какого-то одного особого момента", - сказал Микельс в интервью sport24.az.

Форвард также высказался о предстоящем выступлении "Сабаха" в еврокубках. По его словам, команда подходит к международным матчам уже с большим опытом, чем в предыдущие годы: "Выступать на европейской арене сложно. Там не прощают даже самую маленькую ошибку. По сравнению с прошлыми годами, в этом сезоне мы будем играть в еврокубках как более опытная команда".

Микельс осторожно оценил следующий сезон, отметив, что составы команд могут сильно измениться до старта чемпионата в августе. Говоря о собственном будущем, он выразил надежду на продление контракта с "Сабахом", но не стал раскрывать детали переговоров.

Отдельно форвард прокомментировал финал Кубка Азербайджана против "Зиря", где в составе соперника выступает его брат Джой-Лэнс Микельс. Он отметил: "Я не могу сказать, что мы на 100 процентов выиграем Кубок. Но точно знаю одно - кто-то из Микельсов завоюет Кубок Азербайджана".