Мурад Хачаев может покинуть "Нефтчи"

"Нефтчи" планирует расстаться с защитником Мурадом Хачаевым, с которым прошлым летом подписал двухлетний контракт.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportinfo.az, бакинский клуб готов рассмотреть предложения по полноценному трансферу или аренде 27-летнего футболиста.

Хачаев не входит в планы главного тренера Юрия Вернидуба на следующий сезон. Украинский специалист считает, что защитник, перешедший в "Нефтчи" из "Сумгайыта", не подошел команде.

Вернидуб хочет усилить эту позицию легионером. Тренер также считает, что Хачаеву не стоит терять время на скамейке запасных и лучше продолжить карьеру в клубе, где он сможет получать игровую практику.

Теперь решение зависит от самого футболиста. Он может остаться в "Нефтчи" до окончания контракта или рассмотреть другие варианты продолжения карьеры.

Отметим, что Хачаев редко выходил на поле в текущем сезоне, несмотря на статус игрока сборной Азербайджана.

İdman.Biz
