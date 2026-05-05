Футболист "Кяпаза" повторил рекорд сезона в Мисли Премьер-лиге

Защитник "Кяпаза" Рауф Гусейнли повторил рекорд сезона в Мисли Премьер-лиге, забив два мяча за четыре минуты в победном матче с "Сумгайытом".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, в домашней встрече 30-го тура, завершившейся со счетом 2:1, Гусейнли отличился на 86-й и 89-й минутах.

Таким образом, футболист "Кяпаза" повторил лучший показатель сезона по скорости оформления дубля в одном отрезке матча. До него это удавалось только полузащитнику "Карабаха" Леандро Андраде, который 8 марта в игре с "Араз-Нахчываном" (6:0) забил на 33-й и 36-й минутах.

В отличие от Андраде, Гусейнли оба мяча провел с пенальти. Он стал четвертым футболистом в текущем сезоне, которому удалось оформить дубль ударами с 11-метровой отметки в одном матче.

Ранее это сделали Александр Рамалингом из "Сумгайыта" и Джой-Лэнс Микелс из "Сабаха". Еще один подобный случай был у Торала Байрамова из "Карабаха", который в одном матче оформил хет-трик, дважды забив с пенальти.

При этом до Гусейнли быстрее всех два 11-метровых в одной игре реализовал именно Рамалингом. В матче с "Карван-Евлахом" 18 октября прошлого года он забил с пенальти на 54-й и 65-й минутах.