В "Шамахы" прояснили ситуацию с Айханом Аббасовым

Председатель правления футбольного клуба "Шамахы" Эльчин Усуб прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера Айхана Аббасова и целей команды на сезон.

"В начале сезона руководство поставило перед нами основную цель - сохранить место в Премьер-лиге и по возможности подняться в турнирной таблице как можно выше. Думаю, мы достигли поставленных целей. Айхан Аббасов будет руководить командой до конца сезона. Когда вопрос с новым главным тренером будет закрыт, клуб даст официальную информацию. Если учитывать нынешние реалии, в новом сезоне перед командой снова поставят цель остаться в Премьер-лиге. Если в клуб придут новые спонсоры, тогда можно будет говорить о других целях", - заявил Эльчин Усуб в интервью Азертадж.

Усуб затронул и будущее одного из ведущих игроков команды Керима Росси. По его словам, вопрос о том, останется ли швейцарский нападающий в "Шамахы" после окончания контракта, прояснится по итогам сезона.

Отметим, что "Шамахы" с 35 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Мисли Премьер-лиги Азербайджана.