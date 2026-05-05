Леандро Андраде: "Это был первый гол со штрафного в моей карьере"

5 Мая 2026 15:29
Полузащитник "Карабаха" Леандро Андраде дал интервью после победы над "Туран Товузом" со счетом 2:1 в матче 30-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана. Футболист назвал результат важным для агдамского клуба, который ведет борьбу за второе место.

"Это была хорошая и важная победа. Мы были очень близко в таблице и знали, что соперник будет трудным. Думаю, мы хорошо настроились, а именно это было нужно, чтобы обыграть такую команду", - сказал футболист в беседе с sportnet.az

Леандро Андраде открыл счет красивым ударом со штрафного. По словам полузащитника, этот мяч стал для него особенным: "Я счастлив. Это был первый гол со штрафного в моей карьере, раньше я так не забивал. По моей радости было видно, насколько я доволен. К тому же это был первый гол в матче, то есть важный мяч. Рад, что помог команде".

Говоря о поздних голах, Леандро Андраде отметил силу обороны "Туран Товуза": "Мы знали, что это команда, которая очень сильно защищается. Не каждая команда может забить им два мяча. Я поздравляю их с хорошей игрой".

После этой победы "Карабах" увеличил отрыв от "Туран Товуза" и укрепил позиции в борьбе за второе место. Леандро Андраде признал, что чемпионство уже недостижимо, но команда должна сохранить текущую позицию: "Мы уже знаем, что не сможем стать чемпионами. Поэтому должны защищать второе место. При этом используем эти матчи как процесс обучения, потому что в следующем сезоне у нас будет больше турниров, которые мы хотим выиграть, и этот процесс начинается уже сейчас".

Следующим соперником "Карабаха" станет "Габала". Полузащитник не считает предстоящую игру легкой, несмотря на положение соперника в таблице: "Это очень опасная команда. У них быстрые игроки в атаке, хороший главный тренер, и они хорошо подготовлены. Мы знаем, что это будет сложный выездной матч".

Леандро Андраде также рассказал, что команда уже следила за матчем "Габалы" против "Зиря": "После тренировки мы посмотрели последние минуты игры. Они тоже забили в концовке, поэтому мы знаем, что будет трудно".

Футболист добавил, что работа над штрафными ударами не была случайной: "Иногда после тренировок у нас есть время для индивидуальной работы, и мы отрабатываем такие эпизоды".

Говоря о борьбе за место в Лиге Европы УЕФА, Леандро Андраде подчеркнул, что "Карабах" пока не может расслабляться: "Сейчас мы опережаем ближайшего соперника на шесть очков, и у нас хорошие шансы. Но пока еще ничего не оформлено. До этого момента мы знаем, что должны делать. Мы стараемся извлекать уроки из проигранных матчей. Мы прошли сложный период, анализируем ошибки и пытаемся стать лучше".

Отметим, что победа над "Туран Товузом" позволила "Карабаху" укрепиться на второй позиции в турнирной таблице Мисли Премьер-лиги Азербайджана.

