Вернидуб - о шансах "Нефтчи" на выход в еврокубки: "Для нас каждый матч – как финал"

5 Мая 2026 23:18
Главный тренер бакинского "Нефтчи" Юрий Вернидуб прокомментировал победу над "Карван-Евлахом" (3:0) в 30-м туре Мисли премьер-лиги Азербайджана, сообщает İdman.Biz.

Отвечая на вопрос о том, сложно ли было психологически готовить команду к матчу с аутсайдером, наставник отметил: "После игры с "Карабахом" у футболистов был всплеск эмоций. Не буду лукавить, по поводу этой встречи у меня была взволнованность. Обычно после больших игр у футболистов бывает не очень хорошая ситуация с эмоциями. Но все вместе мы справились с задачей. Благодарен футболистам".

Говоря о шансах команды на выход в еврокубки, которые зависят в том числе от финала Кубка между "Сабахом" и "Зиря", Вернидуб подчеркнул: "Для нас каждый матч – как финал. Нам предстоят игры с "Шамахы", "Сабахом" и "Кяпазом". Игроки тоже прекрасно понимают: в каждом матче мы должны выкладываться по максимуму. Да, многое действительно зависит от финала Кубка. Я считаю сложным любой матч. Посмотрим, где мы окажемся после этих игр".

Комментируя ситуацию после встречи с "Карабахом", когда он отказался отвечать на вопросы, тренер пояснил: "Никакой другой причины нет. Такое случается. Не забывайте: в первом матче мы уступили "Карабаху" со счетом 1:5. Для меня это стало очень тяжелым ударом. Именно поэтому во второй игре мы действовали иначе. Психологическая усталость была настолько сильной, что я вполне мог бы сгоряча наговорить лишнего. Вот почему я решил воздержаться от ответов на вопросы. Еще раз приношу свои извинения. Для меня – огромная честь работать в такой команде, как "Нефтчи", обладающей столь богатой историей. Самое главное – чтобы и игроки осознавали: выступать за "Нефтчи" – это нечто особенное, а не просто рядовое событие. Они всегда должны вести себя профессионально и гордиться".

Также специалист ответил на вопрос о том, будет ли он поддерживать "Сабах" в финале Кубка: "Точно сказать не могу. С моей стороны было бы неэтично поддерживать "Сабах" или "Зиря". Победить должен тот, кто сильнее. И хотя победа "Сабаха" была бы для нас более предпочтительной, я никогда не смогу пожелать ничего плохого ни одному из своих соперников. Ведь жизнь – это бумеранг. И подобное в любой момент может случиться и с нами".

İdman.Biz
