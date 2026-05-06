6 Мая 2026
RU

"Туран Товуз" ответил на слухи о трансфере Диогу Алмейды - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Чемпионат Азербайджана
Новости
6 Мая 2026 12:04
29
"Туран Товуз" ответил на слухи о трансфере Диогу Алмейды - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

В социальных сетях появилась информация о том, что "Туран Товуз" заинтересован в трансфере португальского нападающего "Имишли" Диогу Алмейды.

В ответ на запрос İdman.Biz в пресс-службе "Туран Товуз" заявили, что до завершения сезона осталось еще три матча и говорить о трансферах пока рано.

По распространенной информации, товузский клуб уже направил официальный запрос по 25-летнему форварду. Контракт Диогу Алмейды с "Имишли" действует до 30 июня 2027 года.

"Имишли" положительно относится к возможному переходу, однако требует за футболиста 200 тысяч долларов (340 тысяч манатов) компенсации.

Отметим, что "Туран Товуз" с 56 очками занимает третье место в турнирной таблице Мисли Премьер-лиги.

Ильгар Шабанов
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Футболист "Нефтчи": "Игра с "Карван-Евлахом" могла завершиться с более крупным счетом"
12:38
Чемпионат Азербайджана

Футболист "Нефтчи": "Игра с "Карван-Евлахом" могла завершиться с более крупным счетом"

Имад Фараж заявил, что Юрий Вернидуб заранее предупредил команду о сложной игре

Вернидуб - о шансах "Нефтчи" на выход в еврокубки: "Для нас каждый матч – как финал"
5 Мая 23:18
Чемпионат Азербайджана

Вернидуб - о шансах "Нефтчи" на выход в еврокубки: "Для нас каждый матч – как финал"

Также специалист ответил на вопрос о том, будет ли он поддерживать "Сабах" в финале Кубка
Нефтчи" разгромил "Карван-Евлах" в гостях
5 Мая 17:53
Чемпионат Азербайджана

Нефтчи" разгромил "Карван-Евлах" в гостях - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Бакинский клуб забил три мяча и взял очередные очки в 30-м туре

Экс-футболист "Нефтчи": "В следующем сезоне флагман будет бороться за чемпионство"
5 Мая 17:50
Чемпионат Азербайджана

Экс-футболист "Нефтчи": "В следующем сезоне флагман будет бороться за чемпионство"

Александр Чертоганов оценил работу Юрия Вернидуба и перспективы сборной Азербайджана

В "Шамахы" прояснили ситуацию с Айханом Аббасовым
5 Мая 17:05
Чемпионат Азербайджана

В "Шамахы" прояснили ситуацию с Айханом Аббасовым

Руководство клуба заявило, что тренер доработает до конца сезона

Леандро Андраде: "Это был первый гол со штрафного в моей карьере"
5 Мая 15:29
Чемпионат Азербайджана

Леандро Андраде: "Это был первый гол со штрафного в моей карьере"

Хавбек "Карабаха" рассказал о первом голе со штрафного и борьбе за второе место

Самое читаемое

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
00:56
Мировой футбол

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Букайо Сака

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне
4 Мая 10:14
Мировой футбол

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне

Робер Пирес напомнил мадридцам о поражении 0:4 на "Эмирейтс"

Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"
05:50
Мировой футбол

Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"

"Арсенал" вышел в финал спустя 20 лет
Определены победители "Бакинского марафона-2026"
3 Мая 14:17
Другое

Определены победители "Бакинского марафона-2026" - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Забег впервые прошел на полной дистанции 42 км