"Туран Товуз" ответил на слухи о трансфере Диогу Алмейды - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

В социальных сетях появилась информация о том, что "Туран Товуз" заинтересован в трансфере португальского нападающего "Имишли" Диогу Алмейды.

В ответ на запрос İdman.Biz в пресс-службе "Туран Товуз" заявили, что до завершения сезона осталось еще три матча и говорить о трансферах пока рано.

По распространенной информации, товузский клуб уже направил официальный запрос по 25-летнему форварду. Контракт Диогу Алмейды с "Имишли" действует до 30 июня 2027 года.

"Имишли" положительно относится к возможному переходу, однако требует за футболиста 200 тысяч долларов (340 тысяч манатов) компенсации.

Отметим, что "Туран Товуз" с 56 очками занимает третье место в турнирной таблице Мисли Премьер-лиги.