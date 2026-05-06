6 Мая 2026 14:40
Президент "Сабаха": "Сильный "Карабах" заставил нас быстрее развиваться"

Президент "Сабаха" Магсуд Адыгезалов прокомментировал первое чемпионство клуба в истории Премьер-лиги Азербайджана, отметив роль "Карабаха" в развитии команды.

"Мы каждый год ждали чемпионства. Слава Богу, оно произошло в этом году. В какой бы сфере мы ни работали, всегда хотели быть на вершине. Просто у успеха есть свое время. Невозможно сразу подняться на вершину. За восемь лет в Премьер-лиге мы шаг за шагом приближались к ней. Думаю, если бы перед нами не было такого сильного "Карабаха", наш клуб развивался бы медленнее. Нашим главным соперником всегда был "Карабах", который показывал фантастические результаты. Мы старались обойти их, и наконец это получилось. Если бы в чемпионате не было сильного "Карабаха", возможно, мы легко стали бы чемпионами, но такого развития не произошло бы", - заявил Магсуд Адыгезалов в интервью Report.

Президент "Сабаха" также рассказал о целях команды в еврокубках.

"Мы хотим для себя самого лучшего. Конечно, хотим выйти в основной этап Лиги чемпионов УЕФА. Но здесь многое зависит от факторов и от того, какие соперники нам попадутся. От команды, которая добивается успеха, всегда ждут большего. Постараемся оправдать ожидания наших болельщиков", - сказал Магсуд Адыгезалов.

Говоря о финале Кубка Азербайджана против "Зиря", руководитель клуба подчеркнул: "Никто не знает, удастся ли нам оформить золотой дубль в этом сезоне. Конечно, мы очень хотим этого добиться. Сделаем все возможное и будем бороться. "Зиря" тоже очень хорошая команда. Уверен, нас ждет интересный футбол".

Отметим, что "Сабах" впервые в истории стал чемпионом Азербайджана. Финал Кубка Азербайджана против "Зиря" состоится 13 мая.

