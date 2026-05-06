Президент "Шафа": "Мы хотим идти по пути "Атлетика"

Президент "Шафа" Кянан Садыглы рассказал о стратегии клуба, который является одним из главных претендентов на выход в Премьер-лигу Азербайджана.

"Мы хотим внедрить в "Шафа" систему "Атлетик". Понимаем, что этот путь непростой, но мы намерены ему следовать. Будем делать ставку на азербайджанских футболистов и шаг за шагом развиваться. С самого начала нашей целью было строить команду на базе местных игроков. Мы продолжим придерживаться этого курса и в Премьер-лиге. Наш приоритет - развитие академии и подготовка азербайджанских игроков. Мы будем искать таланты внутри страны и среди выступающих за рубежом", - подчеркнул Садыглы в интервью Азертадж.

Он также прокомментировал инфраструктурный вопрос: "Для домашних игр мы зарезервировали SOCAR Polymer Arena в Сумгайыте. Если не найдем альтернативу, будем принимать соперников там".

Отметим, что "Шафа" является одним из лидеров Первой лиги и близок к выходу в Премьер-лигу Азербайджана.