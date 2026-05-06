Капитан "Нефтчи" призвал сосредоточиться на ближайших матчах

Полузащитник и капитан "Нефтчи" Эмин Махмудов прокомментировал выездную победу над "Карван-Евлахом" со счетом 3:0 в 30-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана.

"Здесь всегда тяжелые игры. И поле, и погодные условия были для нас непростыми. Но команда боролась и добилась своего. Главное, что мы возвращаемся в Баку с тремя очками", - заявил Эмин Махмудов в интервью sportnet.az.

Говоря о борьбе за еврокубки, капитан отметил, что ситуация зависит не только от результатов команды.

"Мы должны думать не о Лиге конференций, а о следующих матчах. Потому что еще неизвестно, чем завершится финал Кубка Азербайджана. Нам нужно побеждать в своих играх, а уже потом думать о еврокубках", - сказал Эмин Махмудов.

Отметим, что после 30 туров "Нефтчи" с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. 13 мая в финале Кубка Азербайджана "Сабах" сыграет с "Зиря", и результат этого матча может повлиять на еврокубковые перспективы бакинского клуба.



Напомним, что в случае победы "орлов" Нефтчи останется без еврокубков.