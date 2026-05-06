Футболист "Нефтчи": "Мы продолжим бороться в трех оставшихся играх"

6 Мая 2026 16:45
Полузащитник "Нефтчи" Ифеани Мэтью прокомментировал победу над "Карван-Евлахом" со счетом 3:0 в 30-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана.

"Получилась хорошая игра. Мы знали, что будет тяжело. Очень много работали и победили", - заявил Ифеани Мэтью в интервью sportnet.az.

Нигерийский хавбек отметил, что команда продолжит борьбу за путевку в Лигу конференций УЕФА в оставшихся матчах сезона.

"Наши шансы на Европу вполне реальны. Мы продолжим бороться в трех оставшихся играх", - сказал Ифеани Мэтью.

Футболист также высказался о своем будущем в бакинском клубе.

"Это клуб, который я люблю. У меня очень хорошие отношения с людьми здесь. Пусть сезон завершится, потом обсудим все с агентом", - подчеркнул Ифеани Мэтью.

Отметим, что Ифеани Мэтью перешел в "Нефтчи" в сентябре 2025 года, подписав контракт сроком на один сезон.

