АФФА наказала президента и главного тренера "Сумгайыта"

Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) вынес наказания президенту "Сумгайыта" Риаду Рафиеву и главному тренеру команды Саше Иличу.

Как сообщает İdman.Biz, соответствующее решение было принято на заседании комитета после матча 30-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана против "Кяпаза".

Президент "Сумгайыта" Риад Рафиев наказан дисквалификацией на пять матчей, два из которых являются условными, за вход в судейскую комнату после игры. Также клуб оштрафован на 5000 манатов.

Главный тренер команды Саша Илич получил двухматчевую дисквалификацию за прямую красную карточку, показанную за несогласие с решением арбитра. За поведение сербского специалиста "Сумгайыт" также оштрафован на 5000 манатов.

Отметим, что матч "Кяпаз" - "Сумгайыт" завершился победой гянджинского клуба со счетом 2:1.