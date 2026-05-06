6 Мая 2026
RU

АФФА наказала президента и главного тренера "Сумгайыта"

Чемпионат Азербайджана
Новости
6 Мая 2026 17:54
27
АФФА наказала президента и главного тренера "Сумгайыта"

Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) вынес наказания президенту "Сумгайыта" Риаду Рафиеву и главному тренеру команды Саше Иличу.

Как сообщает İdman.Biz, соответствующее решение было принято на заседании комитета после матча 30-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана против "Кяпаза".

Президент "Сумгайыта" Риад Рафиев наказан дисквалификацией на пять матчей, два из которых являются условными, за вход в судейскую комнату после игры. Также клуб оштрафован на 5000 манатов.

Главный тренер команды Саша Илич получил двухматчевую дисквалификацию за прямую красную карточку, показанную за несогласие с решением арбитра. За поведение сербского специалиста "Сумгайыт" также оштрафован на 5000 манатов.

Отметим, что матч "Кяпаз" - "Сумгайыт" завершился победой гянджинского клуба со счетом 2:1.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В "Сумгайыте" рассказали о состоянии травмированного защитника - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
18:05
Чемпионат Азербайджана

В "Сумгайыте" рассказали о состоянии травмированного защитника - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Кеффел Резенде еще может сыграть в этом сезоне

Футболист "Нефтчи": "Мы продолжим бороться в трех оставшихся играх"
16:45
Чемпионат Азербайджана

Футболист "Нефтчи": "Мы продолжим бороться в трех оставшихся играх"

Ифеани Мэтью заявил, что борьба за Лигу конференций продолжается

Защитник "Нефтчи" : "Хотим победы "Сабаха" в финале Кубка"
15:09
Чемпионат Азербайджана

Защитник "Нефтчи" : "Хотим победы "Сабаха" в финале Кубка"

Фалайе Сако высказался о борьбе за еврокубки и работе Юрия Вернидуба

Президент "Сабаха": "Сильный "Карабах" заставил нас быстрее развиваться"
14:40
Чемпионат Азербайджана

Президент "Сабаха": "Сильный "Карабах" заставил нас быстрее развиваться"

Магсуд Адыгезалов высказался о чемпионстве, еврокубках и финале Кубка Азербайджана

Президент "Шафа": "Мы хотим идти по пути "Атлетика"
13:50
Чемпионат Азербайджана

Президент "Шафа": "Мы хотим идти по пути "Атлетика"

Клуб сделает ставку только на местных игроков

Капитан "Нефтчи" призвал сосредоточиться на ближайших матчах
13:35
Чемпионат Азербайджана

Капитан "Нефтчи" призвал сосредоточиться на ближайших матчах

Эмин Махмудов оценил победу над "Карван-Евлах" и шансы на еврокубки

Самое читаемое

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
00:56
Мировой футбол

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Букайо Сака

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне
4 Мая 10:14
Мировой футбол

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне

Робер Пирес напомнил мадридцам о поражении 0:4 на "Эмирейтс"

Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"
05:50
Мировой футбол

Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"

"Арсенал" вышел в финал спустя 20 лет
Сэр Алекс Фергюсон госпитализирован
3 Мая 21:08
Мировой футбол

Сэр Алекс Фергюсон госпитализирован

Фергюсон находился на "Олд Траффорд", когда ему стало плохо