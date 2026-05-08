"Имишли" и "Зиря" откроют 31-й тур Премьер-лиги

Сегодня матчем "Имишли" - "Зиря" стартует 31-й тур Мисли Премьер-лиги.
Как сообщает İdman.Biz, встреча начнется в 16:30 на стадионе Губинского олимпийского спортивного комплекса. Главным арбитром игры назначен Камранбей Рагимов.
Отметим, что "Имишли" подходит к матчу с 32 очками и занимает девятое место в турнирной таблице. У "Зиря" 49 очков, команда располагается на пятой позиции.
Мисли Премьер-лига
31-й тур
8 мая
16:30. "Имишли" - "Зиря"
Судьи: Камранбей Рагимов, Камран Байрамов, Мирнигат Сеидов, Эмин Алиев
VAR: Рауф Джабаров
AVAR: Джамиль Гулиев
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
Представитель Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА): Нариман Ахундов
Стадион Губинского олимпийского спортивного комплекса.