"Имишли" и "Зиря" откроют 31-й тур Премьер-лиги

8 Мая 2026 09:31
Сегодня матчем "Имишли" - "Зиря" стартует 31-й тур Мисли Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz, встреча начнется в 16:30 на стадионе Губинского олимпийского спортивного комплекса. Главным арбитром игры назначен Камранбей Рагимов.

Отметим, что "Имишли" подходит к матчу с 32 очками и занимает девятое место в турнирной таблице. У "Зиря" 49 очков, команда располагается на пятой позиции.

Мисли Премьер-лига
31-й тур
8 мая

16:30. "Имишли" - "Зиря"
Судьи: Камранбей Рагимов, Камран Байрамов, Мирнигат Сеидов, Эмин Алиев
VAR: Рауф Джабаров
AVAR: Джамиль Гулиев
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
Представитель Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА): Нариман Ахундов
Стадион Губинского олимпийского спортивного комплекса.

