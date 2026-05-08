"Имишли" и "Зиря" откроют 31-й тур Премьер-лиги

Сегодня матчем "Имишли" - "Зиря" стартует 31-й тур Мисли Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz, встреча начнется в 16:30 на стадионе Губинского олимпийского спортивного комплекса. Главным арбитром игры назначен Камранбей Рагимов.

Отметим, что "Имишли" подходит к матчу с 32 очками и занимает девятое место в турнирной таблице. У "Зиря" 49 очков, команда располагается на пятой позиции.

8 мая