ПФЛ назначила судей на 31-й тур Премьер-лиги

Профессиональная футбольная лига представила судейские назначения на матчи 31-го тура Мисли Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги, стартовый матч тура между "Имишли" и "Зиря" обслужит Камранбей Рагимов. Заключительную встречу "Нефтчи" - "Шамахы" доверили Туралу Гурбанову.

Мисли Премьер-лига

31-й тур

8 мая

16:30. "Имишли" - "Зиря"

Судьи: Камранбей Рагимов, Камран Байрамов, Мирнигат Сеидов, Эмин Алиев

VAR: Рауф Джабаров

AVAR: Джамиль Гулиев

Судья-инспектор: Орхан Мамедов

Представитель Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА): Нариман Ахундов

Стадион Губинского олимпийского спортивного комплекса.

19:30. "Сабах" - "Кяпаз"

Судьи: Эльвин Байрамов, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Камран Алиев

VAR: Фарид Гаджиев

AVAR: Теймур Теймуров

Судья-инспектор: Рагим Гасанов

Представитель АФФА: Кифаят Мустафаева

"Банк Республика Арена"

9 мая

17:00. "Габала" - "Карабах"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Рагил Рамазанов, Орхан Ибишов, Ислам Мамедов

VAR: Али Алиев

AVAR: Камран Байрамов

Судья-инспектор: Джейхун Гашимов

Представитель АФФА: Эльман Мусаев

Габалинский городской стадион

19:30. "Сумгайыт" - "Араз-Нахчыван"

Судьи: Раван Гамзазаде, Ширмамед Мамедов, Тарлан Талыбзаде, Джавид Джалилов

VAR: Камал Умудлу

AVAR: Вюсал Мамедов

Судья-инспектор: Анар Салманов

Представитель АФФА: Намиг Алиев

Сумгайытский городской стадион имени М.Г.

10 мая

17:00. "Туран Товуз" - "Карван-Евлах"

Судьи: Акбар Ахмедов, Акиф Амирали, Зейнал Зейналов, Нияз Ахмедов

VAR: Эльчин Масиев

AVAR: Намиг Гусейнов

Судья-инспектор: Амрах Ибрагимов

Представитель АФФА: Эльданиз Мусаев

Товузский городской стадион