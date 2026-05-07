7 Мая 2026
ПФЛ назначила судей на 31-й тур Премьер-лиги

7 Мая 2026 15:43
Профессиональная футбольная лига представила судейские назначения на матчи 31-го тура Мисли Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги, стартовый матч тура между "Имишли" и "Зиря" обслужит Камранбей Рагимов. Заключительную встречу "Нефтчи" - "Шамахы" доверили Туралу Гурбанову.

31-й тур

8 мая

16:30. "Имишли" - "Зиря"
Судьи: Камранбей Рагимов, Камран Байрамов, Мирнигат Сеидов, Эмин Алиев
VAR: Рауф Джабаров
AVAR: Джамиль Гулиев
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
Представитель Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА): Нариман Ахундов
Стадион Губинского олимпийского спортивного комплекса.

19:30. "Сабах" - "Кяпаз"
Судьи: Эльвин Байрамов, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Камран Алиев
VAR: Фарид Гаджиев
AVAR: Теймур Теймуров
Судья-инспектор: Рагим Гасанов
Представитель АФФА: Кифаят Мустафаева
"Банк Республика Арена"

9 мая

17:00. "Габала" - "Карабах"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Рагил Рамазанов, Орхан Ибишов, Ислам Мамедов
VAR: Али Алиев
AVAR: Камран Байрамов
Судья-инспектор: Джейхун Гашимов
Представитель АФФА: Эльман Мусаев
Габалинский городской стадион

19:30. "Сумгайыт" - "Араз-Нахчыван"
Судьи: Раван Гамзазаде, Ширмамед Мамедов, Тарлан Талыбзаде, Джавид Джалилов
VAR: Камал Умудлу
AVAR: Вюсал Мамедов
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Намиг Алиев
Сумгайытский городской стадион имени М.Г.

10 мая

17:00. "Туран Товуз" - "Карван-Евлах"
Судьи: Акбар Ахмедов, Акиф Амирали, Зейнал Зейналов, Нияз Ахмедов
VAR: Эльчин Масиев
AVAR: Намиг Гусейнов
Судья-инспектор: Амрах Ибрагимов
Представитель АФФА: Эльданиз Мусаев
Товузский городской стадион

19:30. "Нефтчи" - "Шамахы"
Судьи: Турал Гурбанов, Джамиль Гулиев, Асиман Азизли, Ровшан Раджабов
VAR: Рашад Ахмедов
AVAR: Муслим Алиев
Судья-инспектор: Асим Худиев
Представитель АФФА: Сеймур Салимли
Palms Sports Arena

