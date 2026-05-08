Финалы Кубка Азербайджана собрали почти 300 тысяч зрителей

8 Мая 2026 13:35
Финальные матчи Бизон Кубка Азербайджана по футболу в разные годы собрали на трибунах 289 463 зрителя.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, этот показатель рассчитан по 30 проведенным финалам турнира. В среднем решающие матчи Кубка Азербайджана посещали 9649 болельщиков.

Финал нынешнего, 34-го сезона турнира станет 32-м решающим матчем в истории Кубка Азербайджана. Ранее сезоны-2001/2002 и 2019/2020 не были завершены. Еще один финал - в сезоне-2020/2021 - прошел без зрителей из-за коронавирусной пандемии.

Рекорд посещаемости финалов Кубка Азербайджана был зафиксирован в сезоне-2009/2010. Матч между "Баку" и "Хазар-Лянкяран" посмотрели 26 000 зрителей. Этот показатель остается самым высоким для внутренних футбольных турниров Азербайджана.

