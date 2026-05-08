8 Мая 2026
RU

"Сумгайыт" не подаст апелляцию на штрафы АФФА

Чемпионат Азербайджана
Новости
8 Мая 2026 15:10
4
"Сумгайыт" не подаст апелляцию на штрафы АФФА

"Сумгайыт" не будет обращаться в Апелляционный арбитражный трибунал после решения Дисциплинарного комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) о штрафах по итогам матча с "Кяпазом".

Об этом İdman.Biz заявил пресс-секретарь "Сумгайыта" Заур Худиев. По его словам, клуб не рассчитывает на изменение решения и считает, что отношение Дисциплинарного комитета к "химикам" нельзя назвать справедливым.

"Мы и раньше несколько раз подавали апелляционные жалобы на решения Дисциплинарного комитета. Но в последний раз нам открыто сказали, что у них нет времени рассматривать и обсуждать нашу жалобу. Тогда главный тренер "Сумгайыта" Саша Илич получил четырехматчевую дисквалификацию из-за событий в игре с "Шамахы", и мы услышали такой же ответ. Поэтому считаем, что подавать апелляцию уже не имеет смысла", - сказал Худиев.

Представитель клуба подчеркнул, что в "Сумгайыте" уже приняли для себя эту ситуацию, хотя не согласны с подходом дисциплинарного органа.

"В целом мы считаем, что отношение Дисциплинарного комитета к нам несправедливое, и уже приняли это", - добавил пресс-секретарь.

Напомним, что Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал "Сумгайыт" на общую сумму 10 тысяч манатов после событий в матче 30-го тура Мисли Премьер-лиги против "Кяпаза". Президент клуба Риад Рафиев получил штраф в размере 5000 манатов за вход в судейскую комнату после игры, а главный тренер Саша Илич был наказан на такую же сумму за прямую красную карточку во время встречи.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Финалы Кубка Азербайджана собрали почти 300 тысяч зрителей
13:35
Чемпионат Азербайджана

Финалы Кубка Азербайджана собрали почти 300 тысяч зрителей

ПФЛ назвала общую посещаемость решающих матчей турнира

ПФЛ назвала авторов лучших голов апреля
13:04
Чемпионат Азербайджана

ПФЛ назвала авторов лучших голов апреля

В трех лигах победили Никола Нинкович, Сейхан Фараджов и Расул Ибрагимов

Тренер "Сабаха": "Кубок Азербайджана даст исторический результат"
11:57
Чемпионат Азербайджана

Тренер "Сабаха": "Кубок Азербайджана даст исторический результат" - ВИДЕО

Валдас Дамбраускас оценил финал с "Зиря" после победы в Премьер-лиге Азербайджана
"Сабах" примет "Кяпаз" в 31-м туре Премьер-лиги
09:56
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" примет "Кяпаз" в 31-м туре Премьер-лиги

Лидер чемпионата сыграет дома с командой из нижней чати таблицы

"Имишли" и "Зиря" откроют 31-й тур Премьер-лиги
09:31
Чемпионат Азербайджана

"Имишли" и "Зиря" откроют 31-й тур Премьер-лиги

Команды сыграют в Губе, матч обслужит Камранбей Рагимов

Рагим Гасанов прокомментировал спорные моменты 30-го тура Премьер-лиги Азербайджана - ВИДЕО
7 Мая 18:47
Чемпионат Азербайджана

Рагим Гасанов прокомментировал спорные моменты 30-го тура Премьер-лиги Азербайджана - ВИДЕО

Основное внимание в анализе было уделено игре рукой

Самое читаемое

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 00:15
Футбол

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"

Телеканал объяснил ситуацию с показом полуфинала Лиги чемпионов

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 01:37
Мировой футбол

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"

Защитник парижан получил награду от УЕФА после выхода в финал ЛЧ

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026
7 Мая 01:20
Мировой футбол

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026

"ПСЖ" и "Арсенал" сыграют за главный трофей Европы в Будапеште

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
6 Мая 00:56
Мировой футбол

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Букайо Сака