"Сумгайыт" не подаст апелляцию на штрафы АФФА

"Сумгайыт" не будет обращаться в Апелляционный арбитражный трибунал после решения Дисциплинарного комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) о штрафах по итогам матча с "Кяпазом".

Об этом İdman.Biz заявил пресс-секретарь "Сумгайыта" Заур Худиев. По его словам, клуб не рассчитывает на изменение решения и считает, что отношение Дисциплинарного комитета к "химикам" нельзя назвать справедливым.

"Мы и раньше несколько раз подавали апелляционные жалобы на решения Дисциплинарного комитета. Но в последний раз нам открыто сказали, что у них нет времени рассматривать и обсуждать нашу жалобу. Тогда главный тренер "Сумгайыта" Саша Илич получил четырехматчевую дисквалификацию из-за событий в игре с "Шамахы", и мы услышали такой же ответ. Поэтому считаем, что подавать апелляцию уже не имеет смысла", - сказал Худиев.

Представитель клуба подчеркнул, что в "Сумгайыте" уже приняли для себя эту ситуацию, хотя не согласны с подходом дисциплинарного органа.

"В целом мы считаем, что отношение Дисциплинарного комитета к нам несправедливое, и уже приняли это", - добавил пресс-секретарь.

Напомним, что Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал "Сумгайыт" на общую сумму 10 тысяч манатов после событий в матче 30-го тура Мисли Премьер-лиги против "Кяпаза". Президент клуба Риад Рафиев получил штраф в размере 5000 манатов за вход в судейскую комнату после игры, а главный тренер Саша Илич был наказан на такую же сумму за прямую красную карточку во время встречи.