Защитник "Шамахы" пропустит 4-5 месяцев из-за травмы

8 Мая 2026 15:45
Футболист "Шамахы" Давид Сантос перенесет операцию и пропустит 4-5 месяцев из-за травмы колена.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, бразильский защитник получил повреждение в матче 30-го тура Мисли Премьер-лиги против "Сабаха". Встреча завершилась поражением "Шамахы" со счетом 0:3.

Сантоса заменили еще в первом тайме. Медицинское обследование выявило у игрока разрыв крестообразной связки колена, после чего стало ясно, что ему потребуется хирургическое вмешательство.

Напомним, что Давид Сантос перешел в "Шамахы" в начале текущего сезона.

