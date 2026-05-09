"Сумгайыт" примет "Араз-Нахчыван" в 31-м туре Премьер-лиги

Сегодня в 31-м туре Мисли Премьер-лиги "Сумгайыт" сыграет дома с "Араз-Нахчываном".
Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде и начнется в 19:30. Главным арбитром матча назначен Раван Гамзазаде.
Отметим, что "Сумгайыт" набрал 38 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана. "Араз-Нахчыван" с 40 баллами идет шестым.
Мисли Премьер-лига
31-й тур
9 мая
19:30. "Сумгайыт" - "Араз-Нахчыван"
Судьи: Раван Гамзазаде, Ширмамед Мамедов, Тарлан Талыбзаде, Джавид Джалилов
VAR: Камал Умудлу
AVAR: Вюсал Мамедов
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА): Намиг Алиев
Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде.
Отметим, что 31-й тур завершится 10 мая.