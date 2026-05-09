"Сумгайыт" примет "Араз-Нахчыван" в 31-м туре Премьер-лиги

Сегодня в 31-м туре Мисли Премьер-лиги "Сумгайыт" сыграет дома с "Араз-Нахчываном".

Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде и начнется в 19:30. Главным арбитром матча назначен Раван Гамзазаде.

Отметим, что "Сумгайыт" набрал 38 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана. "Араз-Нахчыван" с 40 баллами идет шестым.

Мисли Премьер-лига

31-й тур

9 мая

19:30. "Сумгайыт" - "Араз-Нахчыван"

Судьи: Раван Гамзазаде, Ширмамед Мамедов, Тарлан Талыбзаде, Джавид Джалилов

VAR: Камал Умудлу

AVAR: Вюсал Мамедов

Судья-инспектор: Анар Салманов

Представитель Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА): Намиг Алиев

Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде.

Отметим, что 31-й тур завершится 10 мая.