Вратарь "Зиря": "Для финала не должно быть никаких оправданий"

Вратарь "Зиря" Тиаго Силва прокомментировал ничью с "Имишли" (0:0) в 31-м туре Мисли Премьер-лиги и подготовку команды к предстоящему финалу.

По словам Силвы, встреча с "Имишли" получилась тяжелой для его команды. Он отметил, что состояние газона осложнило игру, а соперник действовал с высокой мотивацией и сделал акцент на обороне.

"Это был очень сложный матч. Покрытие поля было неудобным. Мы играли против непростого соперника. "Имишли" боролся с высокой мотивацией, особенно хорошо действовал в обороне и рассчитывал на контратаки. К сожалению, мы не смогли забить. Это был не тот результат, которого мы хотели", - заявил голкипер в интервью futbolxeber.az.

Силва подчеркнул, что после потери очков команда уже переключилась на финал. Вратарь признал, что к решающему матчу остается немного времени, но отметил, что все футболисты постараются подойти к игре в оптимальном состоянии.

"Впереди у нас финал. Конечно, он отличается от других матчей. На подготовку есть два-три дня. Каждый постарается показать на поле максимум. Надеюсь, мы успеем восстановиться и добьемся нужного результата", - сказал вратарь.

Он также признал: "Конец сезона всегда проходит тяжело - и ментально, и физически. Но для финала не должно быть никаких оправданий. Весь сезон мы боролись именно за то, чтобы сыграть в таком матче. Любая команда и любой футболист хотели бы оказаться на нашем месте и выйти на поле в финале. Поэтому к решающей встрече мы будем готовиться с максимальной мотивацией".

Голкипер добавил, что любит матчи высокого уровня и постарается помочь "Зиря" в финале. По его словам, команда будет работать не только над пенальти, но и над всеми игровыми элементами, поскольку решающий матч может продлиться 90 или 120 минут.

"Пусть никто не думает, что "Зиря" будет пытаться довести игру до серии пенальти", - отметил Силва.